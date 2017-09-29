Üstü Kalsın, 1 Ekim’de seyirciyle buluşuyor

TİYATRO Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni Kamil Kellecioğlu, tiyatrolarının sadece Türkiye’den ünlü oyuncuları getirtip Almanya’daki tiyatroseverlerle buluşturmadığını, aynı zamanda bir tiyatro okulu olarak yeni oyuncu ve yazarları tiyatro dünyasına kazandırdığını kaydetti. Kellecioğlu, Almanya’da yaşayanları oyunlarını izlemeye beklediklerini ifade etti.

Almanca üst yazılı olarak Türkçe sahnelenecek ‘Üstü Kalsın’ oyunu, 1980 darbesinin ardından Türkiye’yi terk etmek zorunda kalan ve yıllar sonra ülkelerine döndüklerinde 15 Temmuz darbe girişimine tanık olan Kamil ve eşi Nevin’in başından geçenleri anlatıyor.

Zeynep Yıldız’ın yazdığı ve yönettiği, Tamer Levent’in süpervizörlüğünü üstlendiği oyunun kadrosunda Emrah Elçiboga, Nurten İnan, Kamil Kellecioğlu, Çiğdem Özkurt Spickerman yer alıyor.