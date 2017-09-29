Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet >Dünya>Üstü Kalsın, 1 Ekim’de seyirciyle buluşuyor

    Üstü Kalsın, 1 Ekim’de seyirciyle buluşuyor

    AA
    29.09.2017 - 11:27 | Son Güncelleme:

    Almanya’da Türkçe oyunlar sahneleyen Tiyatro Frankfurt’un yeni oyunu ‘Üstü Kalsın’, 1 Ekim’de sanatseverlerle buluşacak. Oyunun dünya prömiyeri, Rüsselsheim Şehir Tiyatrosu’nda yapılacak.

    TİYATRO Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni Kamil Kellecioğlu, tiyatrolarının sadece Türkiye’den ünlü oyuncuları getirtip Almanya’daki tiyatroseverlerle buluşturmadığını, aynı zamanda bir tiyatro okulu olarak yeni oyuncu ve yazarları tiyatro dünyasına kazandırdığını kaydetti. Kellecioğlu, Almanya’da yaşayanları oyunlarını izlemeye beklediklerini ifade etti.

    Almanca üst yazılı olarak Türkçe sahnelenecek ‘Üstü Kalsın’ oyunu, 1980 darbesinin ardından Türkiye’yi terk etmek zorunda kalan ve yıllar sonra ülkelerine döndüklerinde 15 Temmuz darbe girişimine tanık olan Kamil ve eşi Nevin’in başından geçenleri anlatıyor.
    Zeynep Yıldız’ın yazdığı ve yönettiği, Tamer Levent’in süpervizörlüğünü üstlendiği oyunun kadrosunda Emrah Elçiboga, Nurten İnan, Kamil Kellecioğlu, Çiğdem Özkurt Spickerman yer alıyor.

    Etiketler: tiyatro frankfurt , ALMANYA , Kamil Kellecioğlu
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri