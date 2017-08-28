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    Ustaya veda

    Timur TARLIĞ-Mücahit BEKTAŞ/ DHA
    28 Ağustos 2017 - 21:39Son Güncelleme : 28 Ağustos 2017 - 21:39

    BÜYÜK bölümü çocuklar için olmak üzere 150’ye yakın kitap yazan ve cumartesi akşamı 84 yaşında yaşama veda eden Muzaffer İzgü dün İzmir’de toprağa verildi.

    İzgü için önce İzmir İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde bir tören düzenlendi. Törene, oğlu Ahmet Şahin İzgü, gelini Muhterem İzgü, torunları, şair Ataol Behramoğlu, yazar Mavisel Yener, Hidayet Karakuş, şair Hüseyin Yurttaş, Menderes Samancılar, CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Konak Belediye Başkanı Sema Pektaş, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen ve sevenleri katıldı.

    Törene katılan oğlu Ahmet Şahin İzgü, “O benim kahramanımdı, şimdi çocuklarımın, torunlarımın, tüm çocukların dedesi. Bana onunla geçirdiğim 64 yıl yetmedi” diye konuştu. Muzaffer İzgü için düzenlenen saygı toplantısından sonra Alsancak Hocazade Camisi’nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. İzgü, Doğançay Mezarlığı’nda toprağa verildi.

    Etiketler: muzaffer izgü , muzaffer izgü cenaze töreni , gazetehaberleri
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