Ustasından yakıt önerisi!

20 yıldır Kartal Oto Sanayi - Özdemir Oto Lastik'te çalışan ustabaşı Hüseyin Özdemir, sürücülerin doğru seçim yapmalarına yardımcı oluyor: "Her gün birçok müşterim gelip aracına uygun bir yakıt soruyor. Arabası olana da kamyonu olana da Shell FuelSave Diesel öneriyorum."
Tüm dizel araçlar için uygun Shell'in en ekonomik dizeli Shell FuelSave Diesel, yakıttan tasarruf etmeniz için geliştirildi. Aracınız ve bütçeniz için iyi bir seçim yapın, siz de Shell FuelSave Diesel ile yola çıkın.
Shell FuelSave Tasarruf Yakıtları sadece Shell istasyonlarında.
DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYIN...