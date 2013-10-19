Ustalık işidir baklava yapmak

Ev sahibi, aşçısına yaptırdığı baklavayı ortaya getirtiyor. Bu baklava, 50’si harcın altında, 50’si de üzerinde olmak üzere 100 yufkadan yapılmış.

Ev sahibi, elindeki altın lirayı yarım metre yukarıdan baklavanın üzerine bırakıyor. Baklava delinip de altın para tepsinin dibine ulaşırsa ne âlâ. Aşçı işinin hakkını vermiş sayılıyor ve altını almaya hak kazanıyor.

Baklava yapmak, daha doğrusu baklava hamuru açmak öyle “Ben güzel yemek yapıyorum” diyen herkesin becerebileceği bir iş değil.

Baklava; hamurunun açılışı, şerbetinin hazırlanması, dilimlere ayrılması ve hatta şerbetinin dökülüş zamanıyla tam bir ustalık gösterme tatlısıdır.

Bizdeki en yaygın baklava türleri kuruyemiş harcıyla, yani fındık, fıstık ya da cevizle yapılan baklavalardır. İçine meyve konulan baklava çeşitleri de yok değildir hani. Elmalı, ayvalı, portakallı ve hatta ananaslı baklavalar da tadına baktığım baklava çeşitleri arasında.

Ancak itiraf etmeliyim; bu saydıklarımın hiçbiri ilginç birer deneme olmaktan öteye geçemedi benim için. Benim favorim hâlâ cevizli ev baklavası.

CEVİZLİ ÇATAL KURABİYE

Yumuşamış yağı ve sıvıyağı derin bir kaba koyun. Yumurtayı kırıp pudraşekerini ilave edin. Ceviz içi, rendelenmiş limon kabuğu, nişasta ve kabartma tozunu da ekleyin.

Unu da azar azar ekleyerek yoğurmaya başlayın. Kulak memesi kıvamında, yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur elde edeceksiniz.

Hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp tezgahın üzerinde yuvarlayarak 3 santim çapında silindirler haline getirin.

Bu silindirlerin üzerini çatalla bastırarak iki santim kalınlıkta yassılaştırın. Bunları da üç parmak eninde dilimleyip fırın kâğıdı serilmiş tepsiye aralıklı olarak dizin.

Kurabiyeleri 170 dereceye ayarlı fırında üzerleri çok hafif pembeleşinceye kadar pişirip çıkarın. Sıcakken üzerine pudraşekeri serpin, soğuyunca servise sunun.

Malzeme listesi

-250 gr tereyağı

-1 büyük boy çay bardağı sıvıyağ

-1 adet yumurta

-1,5 su bardağı iri çekilmiş ceviz içi (Badem ve fındık karışımı da kullanabilirsiniz.)

-1 su bardağı

pudraşekeri

-1 yemek kaşığı rendelenmiş

limon kabuğu

-1 su bardağı nişasta

-1 paket kabartma tozu

-Yaklaşık 5 su

bardağı un

-Ayrıca; 1 su bardağı pudraşekeri