Usta sanatçı Arif Sağ: Bir dönem halkıma ihanet ettim

Arif Sağ, CNN Türk'te Aslı Öymen'in sunduğu Afiş programına konuk oldu. Kanserle mücadele eden usta sanatçı arabesk şarkılar söylediği dönemle ilgili olarak, "Bir dönem halkıma ihanet ettim' dedi.

İşte Arif Sağ'ın o açıklaması; "Bunu ben de yaptım. Ben o zaman kalktım özür diledim ihanet ettiğimi söyledim. Ben kendi halkıma geldiğim insanlara böyle bir dönem ihanet ettim. Bunu bilerek mi yaptım bilmeyerek mi yaptım çok farklı bir şey ama ben onu kendi açımdan bir ihanet" diye devam etti.