Usta oyuncudan kötü haber

Ercüment Balakoğlu ile görüştüğünü ve ünlü oyuncuya dil kanseri teşhisi konulduğunu duyuran Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay, oyuncunun sağlık durumu hakkında da bilgi verdi.

“KEMOTERAPİYE BAŞLANACAK”

Aynı zamanda usta oyuncunun ameliyat olduğunu da yazan ünlü şarkıcı Onur Akay, “Çocuklar Duymasın dizisinde Dursun karakteri ile hepimizin gönlünde taht kuran, usta sinema ve dizi oyuncusu Ercüment Balakoğlu’na dil kanseri teşhisi konuldu. Dilinde çıkan yaralar nedeni ile ameliyat olan oyuncu, önce radyoterapi gördü ve kemoterapiye başlanacak. Değerli oyuncumuz için dua edelim.” dedi.

Ünlü oyuncunun hastanede tedavi gördüğünü söyleyen Onur Akay şöyle devam etti:

“BAYRAMDA ELİNİ ÖPMEYE GİDELİM”

“Kendisiyle görüştüm ve beni kimse aramıyor diye dert yanıyor. Kullandığı ilaçlardan dolayı unutkanlık sorunu da yaşayan usta oyuncumuz Ercüment Balakoğlu, uzun yıllar tiyatrolarda çocuklara masallar okudu ve o çocukların masal dedesi oldu. Hastanede yatan oyuncumuzun, bayramda elini öpmeye gidelim ve moral bulmasını sağlayalım. Acil şifalar dilerim.” ifadelerini kullandı.

ERCÜMENT BALAKOĞLU KİMDİR?

1937 yılında dünyaya gelen usta oyuncu Ercüment Balakoğlu, geçmişten günümüze sayısız sinema, dizi ve tiyatroda oynamıştır. Kaynanalar, Çocuklar Duymasın ve Papatyam gibi dizilerdeki oyunculuğun yanı sıra, seslendirme yaparak da televizyon dünyasına büyük katkılarda bulunan sanatçı, çok sayıda etkinlikte çocuklar için çalışmalarda bulunmuş ve 2013 yılından sonra İstanbul Temaşa Tiyatrosu kadrosunda yer almıştır.