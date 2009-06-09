ÜST/ALT olan hayatlar

Gülşah Erkaya yazıyor

Çalıştığım ofisin tam karşısı İddia bayisi. Daha doğrusu İDDİA bayisi olması gerekir ama her ne hikmetse tabelasında kocaman İDDAA yazıyor. Merak ettim internetteki bütün Türkçe sözlüklerde aradım İddaa kelimesini. Hepsi aynı cevabı veriyor. “Aradığınız kelime veri tabanında bulunamadı.”

Üşenmedim internet çıktığından beridir yüzüne bakmadığım Türkçe Sözlüğümü buldum. O kalın sözlüğün sararmış sayfalarında da bulamadım İDDAA diye bir kelime.

Belki hıyarlık bendedir diye internetten tekrar aradım. Üç A ile aradım. Tek A ile aradım. A’sız ve D’siz aradım. Anladım ki hıyarlık bende değilmiş. Tabi ki ortada başka bir mevzu varsa ben ve bilmiyorsam cehaletimi mazur görün.

Neyse dönelim bizim ofisin karşısındaki İddaaaa bayisine. Sahibi kendi çapında duyarlı bir adam… Özellikle okul giriş ve çıkış saatlerinde üzerinde önlük ya da forma ile gelen çocuklardan ve öğrencilerden kupon almıyor. Ama kapının önünde, bir elinde iddaaa kuponu, öteki avucunda şıkırdayan üç beş kuruş bozuk para ile bir büyüğünün önünü çevirip “Abi bizim kuponu da yatırsana” ricası ile kendisine gönderilen kuponları kabul ediyor.

Gözlemlediğim başka bazı bayiler ise bu kadar bile duyarlı davranmıyor. Mavi önlüklü bebelerin uzattığı kuponları cırlayan makinasından geçirip, çocukların elinde şıkırdayan harçlıklarını kasasına atmakta sakınca görmüyor. Hatta daha da ileri gidip bu küçük kumarbazlarla yorum bile yapıyor. “Hangi maçı üst ettin bakayım”...

Valla çocuk hangi maçı alt eder üst eder bilmem ama pek çok iddaa bayii resmen halt ediyor.

Mini mini birler, iddaacı ikiler, kumarbaz üçler yetişiyor göz göre göre. Yeni nesiller spora adı sözlükte bile olmayan bir kumar oyunu ile ısındırılıyor.

Üstelik anladığım kadarıyla bu iddaanın üst limiti yok. Ne kadar paran varsa o kadar oyna. Altılı Ganyan’dan bin beter bir şey. Çünkü İddaanın konusu dünyanın en yaygın ve sevilen sporu.

Komşumuzun lisedeki oğlu bizim ligler bittiğinden beridir harıl harıl adını bile bilmediğimiz yabancı takımların maçlarını takip etmeye başladı. Saatlerce internette spor(!) aşkıyla maçları tarıyor. Çocuk iddaaya başladığından beri 6 kilo vermiş. Çünkü annesinin kendisine gazoz-simit alsın diye verdiği paraları götürüp iddaaya yatırıyor.

Kiminle konuşsam iddaa manyağı olmuş bir yakının hikayesi mutlaka bulunuyor. İddaacı bir nesil yetişiyor. Birileri bu duruma mutlaka el atmalı. Nasıl olur bilmem ama bu işin bir çözümü bulunmalı.

Bizim çocukluğumuzda Sportoto vardı. Üç nüsha, karbonlu kağıttan. İlkokulun son yıllarıydı. Babam toto oynarken sorardı. Bir mi, sıfır mı, iki mi? 16 defa aynı soruya cevap verirdik. Sonra kuponun alt tarafına adını, soyadını, adresini, yaşını yazar imzalardı babam. Sonra kuponu bize verip ilçedeki toto bayisi olan kitapçıya yollardı bizi. Kitapçı toto kuponunun iki nüshasına özenle yaladığı pulları yapıştırır, üç nüsha olan kağıdı bıçakla cırt diye bölüp birini bize geri verirdi.

Bırakın yaşı küçük olan birinin toto oynamasını, kupondaki yaş ya da adres bilgileri yanlış olsa, isminizi yanlış yazsanız, imzanız tutmasa çıkan ikramiyeyi alamazdınız.

Ne yani, o zamanların geri teknolojileri ile bile kurulan bu kontrol mekanizması, uçan bilgisayarlar çağını yaşadığımız şu devirde de kurulamaz mı? Kurulur. Hem de alası Kurulur. Ama yapılmıyor.

Çocuklarımızı kumardan koruyacak bir önlem, çok basit bir şekilde alınabilecekken yapılmıyorsa ne düşünürsünüz?

Evet düşünün bakalım. Küçük yaştakilerin paralı bahisler oynaması, yani ve yani kumar oynaması bundan on yıllar önce bile basit bir teknikle engellenebiliyorken, bunun yolu ve yordamı biliniyorken bugün uygulanmıyorsa ne düşünürsünüz. Ben çok şey düşünürüm ve özeti de şu olur. “PARA GELSİN DE, NEREDEN, NASIL VE KAÇ YAŞINDAKİLERDEN GELİRSE GELSİN”...

İddaaa yetkilileri “Yok, biz asla bu düşüncede değiliz, çocukların bizim oyunumuzu oynamasını engellemek için ne gerekiyorsa yaparız” diyorlarsa buyursunlar. Kuponlara yaş, adres ve imza koysunlar görelim. Hem bu önerim sadece İddaa için geçerli değil. Cırtcırtlı makinalarda oynanan ne kadar oyun varsa hepsi için geçerli. Evet İddaa, Halep ordaaaysa arşın burdaaa...