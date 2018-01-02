Üsküdar'da yangın...

İstanbul Üsküdar'da 3 katlı ahşap bir binada çıkan yangın paniğe yol açtı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, ekiplerin alev alev yanan ahşap yapıya müdahalesi sürüyor.

Üsküdar Kuzguncuk Mahallesi Tomruk Ağası Sokak'ta bulunan 3 katlı ahşap bir binada saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Binanın 2. katındaki dairede elektrik sobasından çıktığı belirtilen yangın kısa sürede bütün binayı sardı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sırasında çökme meydana geldi. Binadaki çökme kameraya da yansıdı. Yangının çıktığı dairede yaşayan yatalak annesini son anda dışarı çıkardığını belirten bir kişi elinden yaralandı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.