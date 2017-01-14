Üsküdar'da tarihi fırsat

Hürriyet’in gayrimenkul sektörünün sorunlarına ‘yerinde’ çözüm üretmek ve sektörün gelişmesine destek sağlamak amacıyla düzenlediği ‘Gelişen Bölgeler Zirvesi’nin 7’incisi Üsküdar’da yapıldı. Önceki gün Adile Sultan Sarayı’ında bir araya gelen gayrimenkul sektörü temsilcileri ve kamu yetkilileri ‘Koşuyolu Altunizade’ bölgesini masaya yatırdı. Bölgenin gelişimine katkı sağlamak, sorunları tespit edip çözüm yolları aramak amacıyla yapılan toplatının sponsorları Dap Yapı, Sur Yapı ve Taş Yapı olurken, Acıbadem Sağlık Grubu da stratejik ortak olarak katıldı. Avrasya Tüneli, Marmaray ve yeni metro hattı projeleri ile bölgenin değerinin giderek arttığına dikkat çeken konuşmacılar, tarihi ve kültürel zenginliklere de ev sahipliği yapan bölgede eski yapı stokunun yenilenmeye ihtiyaç duyduğuna dikkat çekti. Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdür Yardımcısı Sadi Özdemir moderatörlüğünde yapılan toplantıda söz alan gayrimenkul sektörü temsilcileri bölgede bina bazında yenileme yerine daha geniş alanda dönüşüm yapılmasının daha faydalı olacağına dikkat çekerken, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de ‘örnek dönüşüm’ ve ‘yerinde dönüşüm’ vurgusu yaptı.

EKONOMİDE ÖNEMLİ OYUNCU

Toplantının açılış konuşmasını yapan Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin, Hürriyet’in inşaat ve gayrimenkul sektörüyle eskiye dayanan köklü ve güçlü bir ilişkisi olduğunu söyledi. Bu sektörün son yıllarda çok hızlı bir büyüme gerçekleştirdiğini belirten Ergin, “Türkiye genelinde konut, AVM ve işyeri yatırımları hızlandı, dünyanın muhtemelen en kapsamlı kentsel dönüşüm projeleri Türkiye’de başlatıldı. Ayrıca yabancıların konut edinmelerinin kolaylaştırılması gibi birçok dinamik bu sektörü ekonomi içindeki en büyük oyunculardan biri haline getirdi. Bu sektörün sağlam bir zeminde yol alması bugün geldiğimiz noktada Türk ekonomisinin makro düzeydeki dengeleri bakımından da büyük bir önem taşıyor” dedi. Ergin, 2016 yılında da ikinci el dahil olmak üzere muhtemelen 1.3 milyon konut satışı gerçekleştiğini, bunun da bir rekor olduğunu belirtti.



(Soldan sağa; Sefer Levent, Zeynep Tandoğan, Hilmi Türkmen, Sedat Ergin, Sadi Özdemir)

YATIRIMLAR DEĞER KATIYOR

Hürriyet’in 2014 yılında ilkini gerçekleştirdiği ‘Sign of the City Awards’ ödülleri ile sektörde markalaşmayı, kurumsallaşmayı teşvik eden önemli bir adım atıldığını hatırlatan Ergin, gayrimenkul sektörü için geliştirilen bir diğer önemli etkinliğin de ‘Gelişen Bölgeler Zirveleri’ olduğunu ifade etti. Bu zirve toplantılarıyla kentin belli bir bölgesini seçilerek, inşaat ve gayrimenkul sektörünün bu bölgedeki gelişme trendleri ve bölgenin gelişme vizyonunun paydaşlarla birlikte değerlendirildiğini anlatan Ergin, Koşuyolu-Altunizade bölgesinin de son 30 yıl itibarıyla Anadolu yakasının gerek iş hayatı gerek yerleşim bölgesi olarak elit bir kesiti olarak belirdiğini söyledi.







(Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin, toplantıya katılımı ve sağladığı katkı nedeniyle Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’e plaket takdim etti.)

YEŞİLİ, TARİHİ KORUYAN DÖNÜŞÜM

Yaklaşık 2 saat süren toplantı sonrası da bir değerlendirme yapan Sedat Ergin şunları söyledi: “Avrasya Tüneli ve Marmaray’ın tarihi yarımada ile Üsküdar’ı birbirine bağlamış olması, Üsküdar ve çevresinin gelecekteki gelişmesi için önemli bir faktör olacak. Bu bölgede bir dizi büyük inşaat projesinin gerçekleştirilmesi, ayrıca Acıbadem grubunun buradaki iddialı sağlık yatırımları bölgenin daha da değerlenmesine yol açıyor. Bölgenin ayrıca kültür turizmi açısından da önemli bir potansiyeli var. Buradaki temel sorun, eskimiş yapı stokunun ölçeğin büyütülerek yenilenmesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu dönüşümün Üsküdar’ın tarihi dokusunu bozmadan ve buradaki yeşili muhafaza ederek, Üsküdar’ı Üsküdar yapan değerleri koruyarak gerçekleştirilmesi en büyük sınav olacak.”

ÜSKÜDAR’A NEFES

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de, Üsküdar’ın tarihi, geçmişi, kültürel zenginlikleri ile ruhu olan bir şehir olduğunu söyledi. 540 bin nüfusa sahip Üsküdar’ın İstanbul’un iki yakasını bir araya getiren önemli bir düğme olduğunu söyleyen Türkmen, “Avrasya Tüneli, Marmaray, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, deniz motorları, Üsküdar- Kabataş arasında yaya tünelinin yapılacak olması, 15 Temmuz Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arasında yeni bir geçiş güzergahının projeleniyor olması, Üsküdar’a en önemli ulaşım merkezi olması özelliği kazandırıyor. Bu bölgede yatırım yapan iş işadamlarımız, başka bir yerleşim yerindeymiş gibi hareket etmemeli. Üsküdar’da nefes alan, Üsküdar’a nefes vermeli” dedi. Üsküdar’ın bir açık hava müzesi olarak tanımlayan Türkmen, yeni yapılan Çamlıca Camii ve 380 metre olması planlanan Çamlıca Kulesi ile turizm bölgesi özelliklerinin güçleneceğini dile getirdi.

İSTANBUL’UN KUPON YERİ

Gerek yapılaşması gerek ikamet eden insanlar dikkate alındığında Koşuyolu Altunizade bölgesinin İstanbul’un kupon yeri olduğunu belirten Türkmen, “Yeni konut ve ticaret projeleri, özellikle sağlık alanında yapılan yatırımlar, bu bölgenin cazibe merkezi özelliğini artırmaya vesile oldu. Altunizade bölgemiz İstanbul’un her yerinden rahatça ulaşılabilecek noktada. Bu bölgede yapılacak yatırımların değeri İstanbul’un ortalamasının üzerinde artmaya devam edecek. Bir gerçek var ki, yatırımcıların cesurca fırsata dönüştürebileceği bir zaman sürecinden geçiyoruz” diye konuştu. ÖRNEK DÖNÜŞÜM 2013’de yaptıkları plan çalışmasıyla Üsküdar’ın önünü açtıklarını belirten Türkmen, “Üsküdar’da kentsel dönüşümün adını ‘örnek dönüşüm’ olarak değiştirdik. Sebebi, Üsküdar sıradan bir ilçe değil. Üsküdar’daki komşuluk huzurunun, sıcaklığının devam etmesini istiyoruz. Üsküdarlılar Üsküdar’da kalsın istiyoruz. Yani ‘yerinde dönüşüm’ istiyoruz. Özellikle konut projelerinde 1 artı 1 dairelere sıcak bakmadığımız da ifade etmek isterim” dedi.

VALİDEBAĞ DOĞAL SİT ALANI

Geçtiğimiz günlerde Üsküdar’daki Validebağ Korusu’nun yapılaşmaya açılacağı iddiaları gündeme geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Türkmen, “Validebağ Korusu 1996 -1999’da, doğal sit alanı ilan edildi. Buralarda yapılaşma, imar hareketliliği olması mümkün değildir. Validebağ imara açılıyor bilgileri asılsız. Geçtiğimiz Aralık ayında İBB Meclisi’nden geçen konu tamamen farklı. Aralık ayı kararına göre korudaki mevcut tarihi eserler plana işlendi. Mevcut kararda toplam 100 metrekarelik, sökülüp takılabilen geçici bir yapıdan bahsedilmekte. Korunun 17 kapısı var. Girişlerde, 10’ar ya da 20’şer metreyi geçmeyecek, koruda yürüyen, spor yapan, istirahat edenlerin sosyal ihtiyaçlarına cevap versin diye küçük tesis, kafe büfe anlamında, sökülüp takılabilen yapılara izin veren bir karar. Koru içinde 15 ila 400 yıl arasında değişen 4 bine yakın ağaç var. İTÜ Orman Fakültesi’yle yaptığımız çalışmayla, korunun ağaç planlarını yaptık. Buna göre mevcut ağaçlar korunacak. Ayrıca ilave 6-7 bine yakın ağaç dikelecek. Koruyu daha yaşanabilir hale getirmek asla yapılaşmasına müsaade edilmiyor” dedi.

HÜRRİYET ÖNEMLİ BİR PLATFORM

7. Gelişen Bölgeler Zirvesi’ne katılan Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Sefer Levent ekonomide zaman zaman çalkantılı dönemler olduğunu dile getirdi. Böyle dönemlerde her sektörde daralma olduğunu dile getiren Levent, “Önemli olan böyle zamanlarda ne karamsar bakmalı ne de kafamızı kuma gömmeliyiz. Önceden tedbir almak için konuşmalıyız. Hürriyet gayrimenkul sorunlarını gündeme getirmede konusunda ya da olumlu gelişmeleri kamuoyu ile paylaşmada önemli bir platform. Öyle olmaya da devam edecek” dedi.

KÜÇÜK PARSELDE İŞ YAPMAYALIM

İlk projesini Altunizade’de yaptığını ve 30 yıldır bölgede olduğunu belirten Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, “Altunizade Koşuyolu bölgesi İstanbul’da çarpık yapılaşmanın hiç olmadığı ender yerlerden. Kaçak yapı yok ancak eski yapılarımız var. Ömrünü tamamlayan yapıların dönüşümü için teşvik gerek. Emsal transferi bir çözüm olabilir. İlle de emsal artışından bahsetmiyoruz. Burada önemli olan küçük küçük parsellerde iş yapmamak. 500-600 metrekarelik parselde dönüşümle otopark sorununu çözemeyiz. En az 2 bin metrekareye varan parselleşme ile iş yapılırsa bölgede değer katan yapılar oraya çıkar” dedi. Bir bölgede değer artışı yaşanmasında en etkili faktörün ulaşım olduğuna dikkat çeken Elmas, “Marmaray ve Kadıköy- Kartal metrosu buranın değerini yukarı çıkardı. Cazibe yatırımları ve Avrasya Tüneli’nin etkisiyle önümüzdeki dönem en az yüzde 35-40 değer artışı olacak. Konut, alışveriş merkezi, otel, hastane gibi birçok yatırım hayata geçiyor. Biz yaptığımız yatırımlarla bölgenin değerine çıpa atıyoruz” dedi.

İMAR TRANSFERİ ÖNERİSİ GELDİ

Apartman ölçeğinde dönüşüm çalışmaları yapılmasının şehre bir değer katmayacağına dikkat çeken Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, “Ek emsal hakkı verilerek bina bazında yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarının kimseye faydası yok. Yeşil alan ve sosyal alanlar artmıyor. Peki dünya bunu nasıl çözmüş ona bakalım. Dünyanın birçok yerinde ‘imar transferi’ ile kentsel dönüşüm yapılıyor” dedi. Bu uygulama ile yoğun yapılaşmaya izin verilmeyecek yerlerde konutu bulunan vatandaşlara imar hakkını başka bir alana transfer edebilme imkanı buluyor. Böylece vatandaşın hakkı korunurken, şehrin siluetine etki eden bölgelerde dikey yapılaşmanın önüne geçiliyor. Altunizade ve Koşuyolu bölgesinin her dönem değerli olduğunu son olarak ulaşım yatırımları ile bu değerin arttığını belirten Turanlı, bölgenin kalkınması için farklı bir öneri de getirdi. Turanlı, “Kalkınma inşaatla olmaz. İnşaat, kalkınmanın bir parçası. Mahalle topyekun kalkınır. Biz mahallemizde ne kadar kişi işsiz araştırmalı ve bu kişilere iş olanakları sağlamalıyız” dedi. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de 2014’de Üsküdar İstihdam Merkezi’ni kurduklarını ifade etti.

VALİDEBAĞ KORUSU’NA KOMŞU YATIRIM

Son yılların gözde iş ve yaşam bölgesi olarak nitelendirilen Acıbadem’de konut projesi hayata geçireceklerini belirten Dap Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, “Bölgenin en muhteşem noktasında konumlanan Validebağ Korusu’nun karşısındaki arsada bir proje geliştiriyoruz. Söz konusu 17 dönümlük arsayı, Emlak Konut GYO’nun 18 Eylül 2015 tarihindeki ihalesinde, 75 şirket ve 45 konsorsiyumla yarışarak kazandık. Kıyasıya rekabetin yaşandığı, 75 şirketin yarıştığı bu ihalenin kazananı olmak bizim için çok önemliydi. Lokasyon ve özellik olarak Anadolu yakasının en değerli arazilerinden olan bu bölgede şehrimize yakışır muhteşem bir projeye imza atacağız. Koru ve deniz manzaralı, ulaşımı kolay bir lokasyonda örnek alınacak bir eser inşa edeceğiz” dedi.

ÜSKÜDAR’DAN DÜNYA MARKASI ÇIKARDIK

46 yıllık Üsküdarlı olduğunu söyleyen Acıbadem Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, “Üsküdarlıyım. Haydapaşa Lisesi’nde okudum. Şirket merkezi burada. Acıbadem Hastanesi, Üsküdar’ın mahallesinin adını taşıyan bir dünya markası. Tüm dünya bu isimle tanıştı. Şahıs olarak da şirket olarak da bölgeyle tam özdeşleştik. Şimdi Altunizade’de grubun en büyük hastanesini yapıyoruz. 1 Mart’ta açma hedefimiz var. 98 bin metrekare kapalı alana sahip olacak hastanemizde yatak kapasitesi de 350 olacak. Çok iddialıyız, dünyanın en iyi hastanesini yapacağız. Şu an terör nedeniyle hasta sayısı azalmış olsa da, sağlık turizmi ülkemiz için oldukça önemli” dedi. Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı araştırmasında, ‘Sağlık Hizmetleri İhracatı’ kategorisinde ilk sırayı Acıbadem Sağlık Grubu’nun aldığını hatırlatan Aydınlar, “105 milyon dolar ihracatla bu ödülü aldık. Hedeflerinin 5 yılda 500 milyon dolara ulaşmak. Terör belasından kurtulursak bunu gerçekleştireceğiz” dedi.

ÖNGÖRÜLEBİLİR ÜLKE OLMALIYIZ

Hürriyet Gazetesi köşe yazarı Erdal Sağlam ise ekonomideki durum ve alınması gereken tedbirler hakkında bilgi verdi. Belirsiz bir dünyada yeni bir yıla başladığımızı söyleyen Sağlam, “Dünyada ülkeler ‘öngörülebilir ülkeler’ ve ‘her an her şeyin olacağı ülkeler’ olarak tanımlanır. Türkiye ikinci kategoride. Tasarruf açığı büyümeye devam ediyor. Türkiye ekonomisi 1980’lerden itibaren küresel ekonomiye entegre oldu ve büyüme hızını da bu sayede artırdı. Türkiye’nin yapması gereken önemli reformlar var. Verimlilik artışı sağlanmalı. Teknoloji transferi için yabancı sermaye girişi çok önemli. Kurumsal altyapı da mutlaka geliştirilmeli. Türkiye’nin öngörülebilir ülke olması gerek, aksi takdirde ne zaman nerede ne yapacağı belli olmayan ülke yabancı sermaye gelmez. Beşeri sermaye reformu, eğitim, yargı reformları ve vergi reformları ile kurumsal yapımızı daha güvenli hale getirmeliyiz” diye konuştu.

VERGİDE HAKSIZ REKABET VAR

Gayrimenkul sektöründeki firmaların vergide haksız rekabetle mücadele ettiğini belirten Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkan Yardımcısı Altan Elmas “Damga vergisi boğazımız sıkan önemli bir konu. Bir iş yapılıyor, aynı iş için defalarca aynı vergi ödeniyor. Orta ve küçük ölçekli firmalar ödemiyor. Kayıt içi üretim yapan 40-50 firmanın ödediği bir sisteme geldik. Bu durum haksız rekabet yaratıyor. Kayıt içinde çalışan firmalar cezalandırılıyor. Kamu yetkilileri ‘haklısınız’ diyor ama bir adım atılmıyor. Aynı durum tapu alım satım vergileri için de geçerli. Öte yandan yıllardır devam eden KDV iadesi sorunuz had safhada devam ediyor. Biz Maliyeden ekstra para istemiyoruz, kendi, paramızı istiyoruz. 2.5- 3 yıl sonra müracaat ediyor, 1 sene de bekliyoruz. Gayrimenkul firmalarının ciddi oranda KDV alacağı var. Bürokrasinin hantallığı maalesef bedel ödettiriyor” dedi.