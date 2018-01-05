Üsküdar’da oltadan kopan kurşun az daha öldürüyordu

Üsküdar sahilinde yaşanan olta terörü geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gün boyu sahilde oltasıyla balık tutan bir kişi, akşam saatlerinde oltasını denize atarken vapura binen bir kişiyi başından yaraladı. Olta kurşunuyla başından yaralanan kişi kanlar içerisinde vapurdan inerken, durumu fark eden oltayı atan şahıs ise hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştı.

Yaşanan olta terörü saniye saniye kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde Üsküdar sahilinde vatandaşların balık tuttuğu görülüyor. Gün boyu balık tutan bir şahsın akşam saatlerinde oltasını denize attığı sırada oltasından kopan kurşunun vapurdaki bir şahsın başına isabet ettiği görülüyor. Yaralanan şahsın başını tutarak vapurdan indiği görülürken, oltayı atan şahsın ise durumu fark ederek balıklarını toplayıp olay yerinden uzaklaşmaya başladığı görülüyor.