Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Üsküdar'da olta terörü! Hiçbir şey yapmamış gibi kaçtı

    Üsküdar'da olta terörü! Hiçbir şey yapmamış gibi kaçtı

    İHA
    05.01.2018 - 09:30 | Son Güncelleme:

    Üsküdar sahilinde balık tutmaya çalışan bir şahsın oltasındaki kurşun vapura binen bir yolcunun başına isabet etti. Başından yaralanan yolcu adeta ölümden dönerken, yaşanan olay kameralara yansıdı.

    Üsküdar sahilinde yaşanan olta terörü geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kişi, akşam saatlerinde oltasını denize atarken vapura binen bir vatandaşı başından yaraladı. Olta kurşunuyla başından yaralanan kişi kanlar içerisinde kalırken, balıkçı ise hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştı.

    Yaşanan olta terörü saniye saniye kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde Üsküdar sahilinde vatandaşların balık tuttuğu görülüyor. Balıkçının,  akşam saatlerinde oltasını denize attığı sırada oltasından kopan kurşunun vapurdaki bir vatandaşın başına isabet ettiği görülüyor. Yaralanan vatandaş başını tutarak vapurdan inerken oltayı atan kişinin ise durumu fark ederek balıklarını toplayıp olay yerinden uzaklaşmaya başladığı görülüyor.

    Üsküdarda olta terörü Hiçbir şey yapmamış gibi kaçtı

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri