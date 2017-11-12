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    Üsküdar'da kan donduran olay! Kurşun yağdırdı

    İSTANBUL (İHA)
    12.11.2017 - 16:22 | Son Güncelleme:

    İstanbul Üsküdar’da silahlı bir maganda sokaktaki kedilere kurşun yağdırdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere hayvanseverler tepki gösterdi.

    Olay, Üsküdar’da önceki gece yaşandı. Silahlı bir maganda, sokaktaki kedileri gördükten sonra belindeki silahı çıkararak ateş etmeye başladı. Elinde telefonla konuşmasını sürdüren ve diğer eli ile de kedilere ateş eden şahıs, daha sonra dönerek silahını beline koydu. Yaşanan bu olay ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

    Olay sırasında çevredeki bazı araçlar kurşunların isabet etmesi sonucu hasar gördü. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere hayvanseverler ve çevre esnafı tepki gösterdi. Sokakta esnaflık yapan Murat Dartar, “Büyük bir ihtimal sarhoş bir şahıs. Görüntülerden göründüğü gibi kedilere ateş ediyor. Çok yakışıksız bir hareket. Bu hareketi gerçekten kabullenmiyoruz. Bir hayvansever olarak bu hareketi doğru bulmuyoruz. Bu olay sırasında bazı arkadaşların araçlarında hasar oluştu. Bu tip olayların bir daha yaşanmaması için yetkililerin el atmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

    Etiketler: silahlı saldırı , kedi
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