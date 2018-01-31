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    Üsküdar Sahil Yolu’nda zincirleme kaza: 2 yaralı

    Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL (DHA)
    31.01.2018 - 15:22 | Son Güncelleme:

    İstanbul Üsküdar'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil önce yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya, ardından 2 otomobil ile 1 motosiklete çarptı. Kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle sahil yolunda trafik yoğunluğu yaşandı.

    Kaza, Çengelköy Yalıboyu Caddesi’nde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Esmer Dişkaya idaresindeki 34 KS 8535 plakalı otomobil seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Kontrolden çıkan otomobil daha sonra iki araca ve bir motosiklete daha çarptı.

    Üsküdar Sahil Yolu’nda zincirleme kaza: 2 yaralıORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

    Çarpmanın şiddetiyle havalanan yaya yere düşerek ağır yaralandı. Kazada kadın sürücü de hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle ortalık adeta savaş alanına döndü. Olayın haber verilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yalıboyu Caddesi üzerinde uzun araç kuyruğu oluştu. Kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazaya karışan bir sürücü, "Yaya yolun karşısına geçecekti. Aracın çarpmasıyla metrelerce havalandı ve yere düştü. Araç daha sonra benim otomobilime ve diğer araca çarptı" diye konuştu. Polisin kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Üsküdar Sahil Yolu’nda zincirleme kaza: 2 yaralı

     

    Etiketler: trafik kazası , son dakika
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