USB hafızaya birden fazla işletim sistemi nasıl yüklenir?

Bir USB çubuğu üzerine birden fazla işletim sistemi yükleyip, çalıştırmak istediğiniz oldu mu? Amacınız belki bir live ortam altında sabit diskinizi kurtarmak, belki de bir işletim sistemi yüklemek.

Bu biraz dolambaçlı bir iş olsa da mümkün. Öncelikle Microsoft'la bir tür toplu lisans anlaşmanız yoksa, lisans sözleşmesini ihlal ediyor olacaksınız. Ancak çok işletim sistemli USB belleklerinin pratik olduğu bir alan var: Live CD'ler. Linux live CD'leri veya Windows live diskleri, birçok durumda işinize yarayabilir. Örneğin PC'nizdeki işletim sistemi herhangi bir nedenle zarar gördüyse, live CD'den faydalanabilirsiniz.

Aşağıdaki programlar, birden fazla işletim sistemini ve live CD'yi USB belleğe taşımanıza yardımcı olacak.





WinSetupFromUSB

Windows'u USB'den ve multiboot USB'den yüklemenin çok tavsiye edilen bir yolu, WinSetupFromUSB'yi kullanmak. Ancak WinSetupFromUSB'nin yalnızca Windows 2000/XP ve sonrasıyla, Linux ve BSD ile uyumlu olduğunu belirtelim. Araç, birçok Windows, DOS ve Linux uygulamasını da destekliyor.









MultiBootUSB

Taşınabilir bir araç olan MultiBootUSB'yi indirip USB sürücünüze kopyalamanız ve buradan çalıştırmanız yeterli. Aracı PC'nize yüklemeniz gerekmediği için esnekliği oldukça fazla. Bununla birlikte araç, sadece Linux tabanlı Live dağıtımları destekliyor.









Xboot

Xboot'un kurulumu için .exe dosyasına çift tıklamanız ve ISO dosyalarınızı ana kutuya sürüklemeniz yeterli. Bunun ardından Create USB düğmesine tıklayarak işleme devam edebiliyorsunuz.





YUMI - Your Universal Multiboot Installer

YUMI'nin hoşumuza giden özelliği, hangi dağıtımlarla çalıştığını bize söylemesi oldu. Böylece çalışmayacak bir dağıtımı USB'ye yüklemekle zaman kaybetmiyorsunuz. YUMI MultiBootUSB'deki QEMU araçlarını içermese de, bu araçların çok büyük bir gerekliliği yok.



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