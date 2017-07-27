USB 3.2 ile aktarım hızı iki katına çıkıyor

Henüz hepimiz USB-C'ye geçemedik ancak cihazlarımız için yeni bir bağlantı tanımlaması yolda. Apple, HP, Intel ve Microsoft'tan üyeleri bulunan USB 3.0 Promoter Group, bugün yeni USB 3.2 standardını duyurdu.

USB 3.2'nin en önemli özelliği, çok şeritli işleme izin vermesi ve bu sayede veri aktarımını ikiye katlaması. Grubun açıklamasına göre bu, çift şeritli 5Gbps veya çift şeritli 10Gbps aktarım anlamına geliyor. USB 3.2, USB 3.0 ve altını kullanan cihazlarla uyumlu olacak ve çift şeritli aktarım mevcut USB Type-C kablolarıyla çalışacak. Yani USB 3.2 için kablolarınızı değiştirmek zorunda kalmayacaksınız.