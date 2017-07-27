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    USB 3.2 ile aktarım hızı iki katına çıkıyor

    Hürriyet Haber
    27 Temmuz 2017 - 07:51Son Güncelleme : 27 Temmuz 2017 - 07:55

    USB'nin aktarım hızını ikiye katlayacak yeni USB standardı, USB 3.2 ortaya çıktı!

    Henüz hepimiz USB-C'ye geçemedik ancak cihazlarımız için yeni bir bağlantı tanımlaması yolda. Apple, HP, Intel ve Microsoft'tan üyeleri bulunan USB 3.0 Promoter Group, bugün yeni USB 3.2 standardını duyurdu.

    Etiketler: usb , veri transferi , usb-c
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