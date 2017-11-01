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    Usame bin Ladin'in bilgisayarından çıkanlar şoke etti

    hurriyet.com.tr
    01.11.2017 - 22:48 | Son Güncelleme:

    ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA), 2011'de El-Kaide elebaşı Usame bin Ladin'in öldürüldüğü Özel Kuvvetler operasyonunda ele geçirilen bilgisayarlardaki dosyaların listesini yayınladı. Bir dönemin en çok aranan teröristi olan Ladin'in bilgisayarlarında bulunan 470 bin dosya arasında, Tom ve Jerry'nin yanı sıra çok sayıda çizgi film, cep telefonu için melodiler ve infaz videoları da bulunuyor.

    CIA, Pakistan'ın Abbottabad kentinde saklandığı karargâhta öldüren Ladin'in ölümünden bir gün önce bir şeyler yazdığı kişisel defterini de ortaya çıkardı.

    10 bini aşkın video dosyası arasında, Ladin’in oğlu Hamza'nın gençlik görüntülerine de rastlandı. CIA Direktörü Mike Pompeo, "El Kaide'nin bugün yayınlanan mektupları, videoları, ses dosyaları ve başkaca materyalleri, Amerikan halkının bu terör örgütünün içyüzünü anlaması için fırsat sunuyor" dedi.

    CIA açıklamasında, bazı dosyaların ulusal güvenlik gerekçesiyle yayınlanmadığı ifade edildi.

    CIA ayrıca ele geçirilen ve yayınlanmayan dosyalar arasında, pornografik ve telifli materyaller de bulunduğunu belirtti.

    Etiketler: usame bin ladin , bilgisayar
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