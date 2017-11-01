Usame bin Ladin'in bilgisayarından çıkanlar şoke etti

CIA, Pakistan'ın Abbottabad kentinde saklandığı karargâhta öldüren Ladin'in ölümünden bir gün önce bir şeyler yazdığı kişisel defterini de ortaya çıkardı.

10 bini aşkın video dosyası arasında, Ladin’in oğlu Hamza'nın gençlik görüntülerine de rastlandı. CIA Direktörü Mike Pompeo, "El Kaide'nin bugün yayınlanan mektupları, videoları, ses dosyaları ve başkaca materyalleri, Amerikan halkının bu terör örgütünün içyüzünü anlaması için fırsat sunuyor" dedi.

CIA açıklamasında, bazı dosyaların ulusal güvenlik gerekçesiyle yayınlanmadığı ifade edildi.

CIA ayrıca ele geçirilen ve yayınlanmayan dosyalar arasında, pornografik ve telifli materyaller de bulunduğunu belirtti.