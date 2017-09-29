Uşak'taki sağanak: 150 ev ve iş yerini su bastı 

Vali Demir, yaptığı yazılı açıklamada, hayatı olumsuz etkileyen sağanak nedeniyle kriz masası oluşturduklarını belirtti.

Sağanak sonucunda şehir merkezinde bazı bölgelerde sel ve su baskınları yaşandığını kaydeden Demir, "Sağanak nedeniyle kısa süre içinde bazı mağduriyetler yaşandı. Olay cereyan eder etmez, ivedi olarak kriz masası oluşturduk ve durum değerlendirmesi yaptık." ifadelerini kullandı.

Kısa sürede metrekareye 26 kilogram yağmur düştüğünü aktaran Vali Demir, 150 civarında ev ve işyerini su bastığını belirtti.

Ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Vali Demir, şunları kaydetti:

"Ulaşımda aksamalar yaşandığı gibi, bazı bölgelerde ev ve işyerlerini su basmıştır. Uşak Belediyesi itfaiye ekipleri, AFAD ekipleri ve emniyet güçlerimiz olay cereyan eder etmez müdahalelere başlamış olup, su basan ev ve işyerlerinde su tahliye çalışmaları yoğun bir şekilde devam etmektedir."