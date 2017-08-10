Uşak’ta okul servis ücretleri belli oldu

0-3 kilometre arası 150, 3-15 kilometre arası 160, 15 kilometre üzeri için ise 170 TL olarak belirlenen okul servis ücretleri Uşak Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından onaylandı.

2017-2018 eğitim öğretim yılında okul servis ücretlerine geçen yıla oranla öğrenci başına 15 TL zam yapıldığını belirten Uşak Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Ekrem Çetin, geçen seneye göre bu yıl yapılan zam oranlarının normal olduğunu dile getirdi.

Vatandaşın mali durumunu da düşündüklerini anlatan Çetin, “İlimizin küçük olması ve vatandaşlarımızın da genellikle asgari ücretle çalışıyor olmaları sebebiyle hem vatandaşımızı hem de servisçilerimizi mağdur etmek istemiyoruz. Onun için yapılan zam oranları çok normal” dedi.

Korsan servis çekenlere dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Çetin şöyle devam etti:

“Vatandaşlar, korsan servis yapanlara karşı duyarlı olsun. Kimse çocuğunun hayatını tehlikeye atmasın. Uşak’ta S plakası bulunmayan araçlar korsan araçlar. Bu araçlara çocuklarınızı kesinlikle emanet etmeyin. Allah korusun olası bir kaza yada olumsuz bir durum karşısında vatandaşımız hiçbir şekilde yasal haklardan yararlanamıyor. Biz özellikle bu tür korsan servisçilik yapan araçların gerekli cezai işlemlerin yapılarak caydırıcı olması gerektiğine inanıyoruz. Elimizden geldiği kadar korsanla mücadelemizi sürdüreceğiz.”