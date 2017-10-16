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    Uşak’ta esrarengiz olay

    Hürriyet Haber
    16.10.2017 - 14:30 | Son Güncelleme:

    Uşak merkezde bulunan bir gölette dün akşamüzeri yaşanan esrarengiz olayda gölün ortasında meydana gelen kabarma endişeye neden oldu.

    Uşak merkeze 14 kilometre mesafede bulunan Göğem Göletinde dün akşamüzeri esrarengiz bir olay yaşandı. Yaşananlar ve görüntüler geçmişte olan “Van Gölü Canavarı” hikayesini anımsatırken, olayda göletin orta kısımlarından uğultu geldiği ve ardından biranda gölün adeta kaynarcasına kabarmaya başladığı gözlemlendi. Bu anlar gölet etrafında piknik yapan ve balık tutan vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

    Olayın görgü tanıklarından olan ve yaşananları cep telefonuna kaydeden Rüyam Yaman, yaşanan o anları şöyle anlattı:

    “Dün ailece piknik yapmak üzere Göğem göletine geldik. Saat 17:30 civarında göletten bir uğultu sesi yükseldi. Dönüp baktığımızda göletin kabardığını gördük. Hemen cep telefonumuzu açarak kaydetmeye başladık. Bizim dışımızda bir sürü insan bu anları gördü. Sonrasında ilk geldiğimizde berrak olan gölet biranda bulanıklaştı. Bizlerde tedirgin olduk ve göletten uzaklaştık. Yaşanan olayın yetkiler tarafından araştırılmasını istiyoruz.”

    Uşak’ta esrarengiz olay

    Öte yandan; konuyla ilgili görüntüleri izleyen İl Özel İdaresi ve DSİ yetkilileri bölgede inceme yapılacağını, akabinde kamuoyunun bilgilendirileceğini belirtti

    Etiketler: göl , canavar
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