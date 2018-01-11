Uşak'ta büyük keşif... Faydalı mı zararlı mı anlaşılamadı!

Uşaklı Yüksek Ziraat Mühendisi Erdal Zengin, saha araştırması yaparken kurduğu böcek tuzaklarında yeni bir böcek türü buldu. Zengin, Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Ana Bilim Dalında doktora çalışması yaptığını, bu kapsamda 4 ay önce Banaz ilçesi Bağkonak köyünde kurduğu böcek tuzaklarında sarı renkli bir böcek bulduğunu söyledi.



İlk kez gördüğü böceğin fotoğraflarını çekerek Entomoloji alanında 45 yıldır çalışma yapan Prof. Dr. Miktat Doğanlar'a gönderen Erdal Zengin, yapılan çalışmaların ardından yeni bir tür olduğu belirlenen böceğe Uşak iline ithafen "Megastigmus usakensis" ismi verildiğini ifade etti. Böceği karışık meyve ağaçlarının bulunduğu bir bahçedeki tuzakta bulduğunu anlatan Zengin, böceğin doktora çalışmasının konusuyla ilgili olmadığını belirtti.



MAKALE YAYINLANDI



Prof. Dr. Doğanlar ile birlikte bu konuda hazırladıkları makalenin entomoloji ve zooloji alanında tanınmış Munis Entomology & Zoology dergisinin Ocak sayısında yer aldığını ve bulduğu böceğin yeni bir tür olarak tescil edildiğini aktaran Erdal Zengin, böcekle ilgili çalışmaların devam edeceğini söyledi. Zengin, Torymidae familyasına ait olan bu böcekle ilgili bilgi verirken, "Yaklaşık 2 mm boyunda küçük bir tür arıcık, benzer türler ağaç ve çalı formundaki bitkilerin çekirdeklerinde beslenmelerine rağmen bu böcek yeni bir tür olduğu için biyolojisi ve konukçuları hakkında bir bilgimiz yok. Böceği bulduğumuz bölgede çalışma yapıp veri toplamaya çalışacağım." dedi.



'BİR ÖRNEK ELİMİZDE'



Prof. Dr. Miktat Doğanlar, yeni bir türün üyesi böceğin biçimsel özelliklerinin ilgi çekici olduğunu belirtti. Böcekle ilgili daha çok bilgi elde etmek istediğini söyleyen Doğanlar, "Şu ana kadar sadece 1 örneği ele geçirilen böceğin faydalı bir tür mü yoksa zararlı bir tür mü olduğu yapılan bilimsel çalışmalar sonucu ortaya çıkacak. Beslenme ve üreme şekliyle ilgili elimizde bilgi yok. Dünyada yeni bir tür olduğu kesin, beslendiği parazitler varsa tohumlar incelenmeli, önümüzdeki yıl böceğin bulunduğu bölgede çalışma yapılması şart." diye konuştu.



Bugüne kadar 219 böceğe isim verdiğini, endemik böcek türü bakımından Türkiye'nin zengin bir ülke olduğunu anlatan Doğanlar şunları kaydetti:

"Ülkemizde doğanın muhafaza edilmesi gerekli. Böcek zengini bir ülkeyiz, şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki endemik böcek türü bakımından dünyanın sayılı ülkelerdeniz. Biz doğa sevgisini yanlış anlıyoruz, doğayı sevmek demek o bölgeyi değiştirmemek demek. Böceklerin yaşadığı bölgeleri bozuyoruz. Böcekler doğal yaşamın önemli kahramanları. Doğanın el değmemiş halini muhafaza etmek lazım. Bir de ülkemizde bir böcek müzesi kurulmalı."