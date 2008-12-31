Usain BOLT sayesinde

USAIN BOLT. Şu ana kadar daha hızlısı olmadı.

Dünyanın en önemli spor organizasyonu Olimpiyatlar. Onca branş içinde Atletizm ayrı bir yerde.

Rahmetli Cüneyt KORYÜREK’e 100 metre yarışından önce, “Yarış nasıl geçer?” sorusu sorulduğunda, verdiği cevap gayet net olurdu. “Zaten topu topu 100 metre. Ne diyeyim.”

Evet, 10 saniye bile sürmemesine rağmen, en sabırsızlıkla beklenen yarış.

Gökmen Avcı yazıyor

PEKİN Olimpiyatları Erkekler 100 metre finalini beklenen isim kazandı. Rekorda bekleniyordu. O da oldu. Ama hafızalara kazınan sahne, Usain BOLT’un son 20 metrede yarışı bırakıp, ŞOV yapmasıydı. O kadar iyi koştu ki, Güle Oynaya Dünya Rekoru kırdı. Bu hareketini bazıları eleştirdi. Rakipleriyle dalga geçtiğini, ve AYIP ETTİĞİ’ni söylediler. Keşke bizden birisi Rekoru Kırsaydı da, AYIP ETSEYDİ.Lise yıllarımız. 1984 Los Angeles Olimpiyatları. Carl LEWIS 4 Altın madalya kazanıyor. 100, 200, 4x100 ve en ilginci Uzun Atlama. Cerl LEWIS bizim için bir anda Atletizm İdol’ü olmuştu. Fen kitabının kapağına, gazeteden kestiğim resmini yapıştırmıştım.Sınıf arkadaşım, birkaç yıldır Çimentaş Atletizm takımının lisanslı sporcuydu. Bir keresinde onunla antrenmana gidince, 3 yıllık bir Atletizm Serüvenine girmiş oldum. Hamallık olmasın diye de, 100-200 metrede yarışıyordum. Yaz ayları açık pist iyiydi ama, kışın İzmir ATATÜRK Stadının altındaki kapalı sahada antrenman yapıyorduk. Ayaklarımızda Stres Kırığı oluyordu. Kapalı pist o kadar ilginçti ki, normalde 2 sol dönüş olması gerekirken, burada 1 tane de sağa viraj vardı. Virajın orta kısmında birde kolon. Yarışmalar esnasında sünger yapıştırılırdı. Çarpıp ta sakatlanmayalım diye. Böyle kötü bir tesiste çalışıyor olsak da, RÜZGARIN KIZI Semra AKSU ile aynı ortamda bulunmak çok güzel bir şeydi. Kısa Mesafede bir daha iyi bir Atlet yetiştiremedik. Son dönemlerdeki sporcularımızdan Süreyya AYHAN’ın bir türlü yarışamaması, Elvan ABEYLEGESSE’nin Türkiye’de yetişmemiş olması sebebiyle SEMRA AKSU HALA 1 NUMARADA.Fakülteye başlayınca, çok fazla Atletizme vakit ayıramasam da, ilgim ve takibim devam etti. 1988 SEUL Olimpiyatları sırasında, Carl LEWIS hayranlığımız Fanatikliğe dönüşmüştü. Bu sefer 100 metrede ciddi bir rakibi vardı. Ben JOHNSON. Biyonik adam gibiydi. Ama biz yinede Carl LEWIS’in kazanacağını bekliyorduk. Aslında istiyorduk. Final günü gelip çattı. Yarış koşuldu. 1102 göğüs nolu Carl LEWIS o gün Olimpiyat Altın Madalyasını kazanamadı. Üzülmüştük. Daha sonra Ben JOHNSON’ın doping yapması sebebiyle madalyası geri alınıp, Carl LEWIS’e verildi ama, o günkü burukluk silinememişti.Bu olaydan mıdır bilinmez, Carl LEWIS’in yerini kimsenin dolduramadığını düşünüyordum. Arada Tim MONTGOMERY, Ato BOLDON, Asafa POWELL’lar geldi ama, dönemsel başarılar elde edilmişti.Derken;Usain BOLT Pekin Olimpiyatlarına damgasını vuruyordu. 200’de ve 4x100’de madalya almamış olsaydı bile, 100 metre finalinin sonlarındaki ŞOV’u uzun süre hatırlanacaktır. Usain BOLT’u İdol olarak kabul edip Atletizme başlayacaklar mutlaka vardır. Artık Federasyonun Yurtdışında Adam Aramayı Bırakıp, Futbol Okulları gibi Atletizm Okullarını yaygınlaştırıp, 8-10 yaşındaki yetenekleri bulmaları gerekmektedir.Tabii ki artık 2009'da.Herkese İYİ YILLAR....