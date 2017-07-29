Ürün açıklaması videosu hazırlayacaklara altın tavsiyeler

Ürün açıklama videoları çekmek iyi bir ön hazırlık süreci gerektiriyor. Videoyu çekmeden önce ürünün nasıl anlatılması gerektiği ve hangi yönlere odaklanmak gerektiği gibi konulara karar vermek önemli. Video için mini bir metin hazırlamak bu konuda yol gösterici olabilir.