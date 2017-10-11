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    Uruguay'da ilk transseksüel senatör göreve başladı

    DHA
    11.10.2017 - 12:46 | Son Güncelleme:

    Uruguay'da Komünist Parti milletvekili Michelle Suarez ülkenin ilk transseksüel senatörü oldu ve göreve gelir gelmez ayrımcılık karşıtı kanun için çağrı yaptı.

    Suarez, ülkenin ilk transseksüel senatörü olduktan sonra yaptığı konuşmada, Latin Amerika ülkesindeki transseksüel insanların haklarını korumak için çalışacağına ant içti.

    Avukat ve aktivist olan 34 yaşındaki Suarez, aynı samanda 3.3 milyon nüfuslu ülkenin ilk hukuk diploması alan transseksüeli unvanını da aldı.

    Suarez, Uruguay üst meclisindeki koltuğunda transseksüel insanların herhangi bir yargı kararı olmadan yasal kimliklerini değiştirebilmelerini öngören bir yasanın çıkmasını istiyor.

    Ayrıca yasa tasarısında kamudaki işlerin yüzde 1.0inin Uruguayın 1973-1985 yıllarındaki askeri diktatörlük döneminde yargılanan transseksüel insanlara ayrılması öngörülüyor.

    Michelle Suarez daha önce de bir aktivist olarak eşcinsel evliliğini yasallaştıran yasanın taslağına yardımcı olmuştu. Uruguayda eşcinsel evliliklerine izin veren kanun 2013 yılında yürürlüğe girdi.

     

    Etiketler: uruguay , transseksüel , haber , Haber
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