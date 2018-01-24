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    Ursula K. Le Guin hayatını kaybetti

    Hürriyet Haber
    24.01.2018 - 02:12 | Son Güncelleme:

    'Yer deniz üçlemesi', 'Mülksüzler' ve çok sayıda kült romanın yazarı, ünlü edebiyatçı Ursula K. Le Guin 88 yaşında hayatını kaybetti.

    Yazarın oğlu Theo Downes-Le Guin, ölüm haberini doğruladı ve yazarın birkaç aydır sağlığının iyi olmadığını belirtti.

    ABD'li Ursula Kroeber Le Guin 21 Ekim 1929’da doğmuştu. Bilim kurgu ve fantezi edebiyatının en önemli yazarlarından kabul edilen Le Guin, bu alanlardaki eserlerinin yanı sıra şiir, tiyatro, çocuk ve genç edebiyatı alanlarında da yazar ve çevirmen olarak katkıda bulunmuştu.

    İlk romanı 1966 yılında yayımlanan Le Guin'in kitapları 40 dile çevrildi ve dünya çapında milyonlarca sattı.

    20'den fazla romanına ek olarak bir düzine şiir kitabı, 100'den fazla kısa öykü, yedi adet koleksiyon, 13 kitap ve 5 ciltlik çevirinin yazarıdır.

    URSULA K. LE GUİN KİMDİR?

    Ursula Kroeber, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 1929 yılında dünyaya geldi. Antropolog bir babayla (Alfred Kroeber) psikolog ve yazar bir annenin (Theodora Kroeber) kızıdır. İsmini doğum tarihi olan Azize Ursula Günü'nden aldı. Ebeveynleri tarafından üç erkek kardeşi ile beraber kültürel çeşitlilik fikrinin hakim olduğu bir ev ortamında yetiştirildi. Massachusetts-Radcliffe College’da lisans eğitimini tamamladıktan sonra Columbia Üniversitesi'ni bitirdi ve yüksek lisansını “Fransa ve İtalya’da Orta Çağ ve Rönesans Dönemi Edebiyatı” üzerine yaptı. 1951’de tarihçi Charles A. Le Guin ile evlendi. Üç çocuk ve dört torun sahibi olan Le Guin, halen ABD’nin Oregon eyaletinde yaşamaktadır.

    EDEBİYAT HAYATI

    Bilimkurgu türünde yazmaya 1960'lı yıllarda başladı. İlk öyküsü 1962’de yayınlandı. Pek çok üniversitede ders verdi, çeviri, derleme ve makaleleri yayınlandı. Le Guin, 1969'da yazmış olduğu "Karanlığın Sol Eli" adlı romanıyla bilim kurgu dünyasının iki büyük ödülü olan Hugo ve Nebula ödüllerini aldıktan sonra ün kazanmıştır. Ayrıca, 1974'te yazmış olduğu ütopik bilimkurgu romanı Mülksüzler ile 1975'de yine Hugo ve Nebula ödüllerini almıştır. Bilimkurgu ve fantastik kurgunun yanı sıra şiir ve çocuk kitapları da bulunmaktadır.

    LeGuin, teknolojik gelişmelerin değil, politika, toplumbilim ve psikolojinin öne çıktığı ve alternatif toplum biçimlerinin sorgulandığı bilimkurgu yaklaşımının en önemli temsilcilerindendir.

    Eserleri arasında özellikle Yerdeniz Üçlemesi ya da sonradan eklenen dördüncü ve beşinci kitapla Yerdeniz Beşlemesi çok ciddi hayran kitlesine ulaşmıştır. Bu serinin 3. romanı olan "En Uzak Sahil" (The Farthest Shore) kitabıyla 1973 yılında Çocuk Kitapları için verilen ABD milli ödülü (National Book Award) kazamıştır. 1990 yılında yeniden Nebula ödülünü Tehanu ile kazanmıştır. Kaynak: Wikipedia

    ESERLERİ

    ROMANLARI

    Lavinia, 2008
    Powers, 2007
    Voices, 2006
    Gifts, 2004
    Earthsea 5: The Other Wind, 2001
    The Telling, 2000
    Always Coming Home, 1985
    Earthsea 4: Tehanu, 1990
    The Eye of the Heron, 1983
    The Beginning Place, 1980
    Malafrena, 1979
    Very Far Away from Anywhere Else, 1976
    The Word for World is Forest, 1976
    The Dispossessed, An Ambiguous Utopia, 1974
    Earthsea 3: The Farthest Shore, 1972
    The Lathe of Heaven, 1971
    Earthsea 2: The Tombs of Atuan, 1970
    The Left Hand of Darkness, 1969
    Earthsea 1: A Wizard of Earthsea, 1968
    City of Illusion, 1967
    Planet of Exile, 1966
    Rocannon's World, 1966

    ÖYKÜ KİTAPLARI

    Changing Planes, 2003
    The Birthday of the World, 2002
    Tales from Earthsea, 2001
    Unlocking the Air, 1996
    Four Ways to Forgiveness, 1995
    A Fisherman of the Inland Sea, 1994
    Searoad, 1991
    Buffalo Gals, and Other Animal Presences, 1987
    The Compass Rose, 1982
    Orsinian Tales, 1976
    The Wind's Twelve Quarters, 1975

    MAKALELER

    The Wave in the Mind, 2004
    Steering the Craft, 1998
    Dancing at the Edge of the World, 1992
    The Language of the Night, 1989

    ŞİİRLER

    Sixty Odd, 1999
    Going Out with Peacocks, 1994
    Blue Moon Over Thurman Street (Roger Dorband'la birlikte), 1994
    Wild Oats and Fireweed, 1988
    Hard Words, 1981
    Wild Angels, 1974

     

    Etiketler: Ursula Le Guin
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