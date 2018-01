Ursula K. Le Guin hayatını kaybetti

Yazarın oğlu Theo Downes-Le Guin, ölüm haberini doğruladı ve yazarın birkaç aydır sağlığının iyi olmadığını belirtti.

ABD'li Ursula Kroeber Le Guin 21 Ekim 1929’da doğmuştu. Bilim kurgu ve fantezi edebiyatının en önemli yazarlarından kabul edilen Le Guin, bu alanlardaki eserlerinin yanı sıra şiir, tiyatro, çocuk ve genç edebiyatı alanlarında da yazar ve çevirmen olarak katkıda bulunmuştu.

İlk romanı 1966 yılında yayımlanan Le Guin'in kitapları 40 dile çevrildi ve dünya çapında milyonlarca sattı.

20'den fazla romanına ek olarak bir düzine şiir kitabı, 100'den fazla kısa öykü, yedi adet koleksiyon, 13 kitap ve 5 ciltlik çevirinin yazarıdır.

URSULA K. LE GUİN KİMDİR?

Ursula Kroeber, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 1929 yılında dünyaya geldi. Antropolog bir babayla (Alfred Kroeber) psikolog ve yazar bir annenin (Theodora Kroeber) kızıdır. İsmini doğum tarihi olan Azize Ursula Günü'nden aldı. Ebeveynleri tarafından üç erkek kardeşi ile beraber kültürel çeşitlilik fikrinin hakim olduğu bir ev ortamında yetiştirildi. Massachusetts-Radcliffe College’da lisans eğitimini tamamladıktan sonra Columbia Üniversitesi'ni bitirdi ve yüksek lisansını “Fransa ve İtalya’da Orta Çağ ve Rönesans Dönemi Edebiyatı” üzerine yaptı. 1951’de tarihçi Charles A. Le Guin ile evlendi. Üç çocuk ve dört torun sahibi olan Le Guin, halen ABD’nin Oregon eyaletinde yaşamaktadır.

EDEBİYAT HAYATI

Bilimkurgu türünde yazmaya 1960'lı yıllarda başladı. İlk öyküsü 1962’de yayınlandı. Pek çok üniversitede ders verdi, çeviri, derleme ve makaleleri yayınlandı. Le Guin, 1969'da yazmış olduğu "Karanlığın Sol Eli" adlı romanıyla bilim kurgu dünyasının iki büyük ödülü olan Hugo ve Nebula ödüllerini aldıktan sonra ün kazanmıştır. Ayrıca, 1974'te yazmış olduğu ütopik bilimkurgu romanı Mülksüzler ile 1975'de yine Hugo ve Nebula ödüllerini almıştır. Bilimkurgu ve fantastik kurgunun yanı sıra şiir ve çocuk kitapları da bulunmaktadır.

LeGuin, teknolojik gelişmelerin değil, politika, toplumbilim ve psikolojinin öne çıktığı ve alternatif toplum biçimlerinin sorgulandığı bilimkurgu yaklaşımının en önemli temsilcilerindendir.

Eserleri arasında özellikle Yerdeniz Üçlemesi ya da sonradan eklenen dördüncü ve beşinci kitapla Yerdeniz Beşlemesi çok ciddi hayran kitlesine ulaşmıştır. Bu serinin 3. romanı olan "En Uzak Sahil" (The Farthest Shore) kitabıyla 1973 yılında Çocuk Kitapları için verilen ABD milli ödülü (National Book Award) kazamıştır. 1990 yılında yeniden Nebula ödülünü Tehanu ile kazanmıştır. Kaynak: Wikipedia

ESERLERİ

ROMANLARI

Lavinia, 2008

Powers, 2007

Voices, 2006

Gifts, 2004

Earthsea 5: The Other Wind, 2001

The Telling, 2000

Always Coming Home, 1985

Earthsea 4: Tehanu, 1990

The Eye of the Heron, 1983

The Beginning Place, 1980

Malafrena, 1979

Very Far Away from Anywhere Else, 1976

The Word for World is Forest, 1976

The Dispossessed, An Ambiguous Utopia, 1974

Earthsea 3: The Farthest Shore, 1972

The Lathe of Heaven, 1971

Earthsea 2: The Tombs of Atuan, 1970

The Left Hand of Darkness, 1969

Earthsea 1: A Wizard of Earthsea, 1968

City of Illusion, 1967

Planet of Exile, 1966

Rocannon's World, 1966

ÖYKÜ KİTAPLARI

Changing Planes, 2003

The Birthday of the World, 2002

Tales from Earthsea, 2001

Unlocking the Air, 1996

Four Ways to Forgiveness, 1995

A Fisherman of the Inland Sea, 1994

Searoad, 1991

Buffalo Gals, and Other Animal Presences, 1987

The Compass Rose, 1982

Orsinian Tales, 1976

The Wind's Twelve Quarters, 1975

MAKALELER

The Wave in the Mind, 2004

Steering the Craft, 1998

Dancing at the Edge of the World, 1992

The Language of the Night, 1989

ŞİİRLER

Sixty Odd, 1999

Going Out with Peacocks, 1994

Blue Moon Over Thurman Street (Roger Dorband'la birlikte), 1994

Wild Oats and Fireweed, 1988

Hard Words, 1981

Wild Angels, 1974