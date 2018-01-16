Urla’da deniz yüzde 95 temizlendi

Ege Üniversitesi Su ürünleri Fakültesi Urla ünitesi kampüs alanında yer alan kalorifer kazanındaki şamandıra sistemini kontrol eden elektronik devrede geçen perşembe akşamı meydana gelen arızadan dolayı yaklaşık 20 dakika süreyle 150 litre kalorifer yakıtı yağmur suyu tahliye kanalından Urla İskele Limanı’nda denize boşaldı.

Olayın hemen ardından özel bir firma temizleme çalışmalarına başladı. İskelenin giriş bölümü, yakıtın açık denize yayılmaması için solvent barlarla kapatıldı. Ayrıca su yüzeyine fuel oili emmesi için özel maddeden yapılmış pedler atıldı. Bu yöntemle ve devam edilen çalışmalarla, deniz yüzeyindeki kirliliğin yüzde 95 oranında giderildiği belirtildi.

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr. Okan Akyol, bölgede avlanan deniz ürünlerinin tüketilmesinin insan sağlığı açısından herhangi bir sorun oluşturmayacağını söyledi.

Limanda oluşan kirlilik nedeniyle herhangi bir balık veya diğer bir canlı kaynağının ölümüne rastlanmadığını ifade eden Prof.Dr. Okan Akyol, şöyle konuştu:

"Böyle bir durumda su altındaki canlıların kirlenen bölgeden hızla uzaklaştığı ve ortam normale dönene kadar bir daha aynı bölgeye gelmediği biliniyor. Bu alan aynı zamanda balıkçı barınağı ve yat limanı olarak kullanılıyor ve limanda herhangi bir balıkçılık faaliyeti sürdürülmüyor. Urlanın balıkları genellikle Adalar civarı (Çiçek Adaları) ve Kumdenizi mevkiinden avlandığından, bu kirlilikten etkilenmeleri söz konusu değil. Dolayısıyla bu olaya bağlı olarak bölgede avlanan su ürünlerinin tüketilmesinde insan sağlığı açısından herhangi bir tehlike bulunmamaktadır."

TEMİZLİK İŞLEMLERİNDE SON AŞAMAYA GELİNDİ

Kısa sürede kontrol altına alınan kirliliğin tamamen ortadan kaldırılması için çalışmalarda sona gelindi. Ege Üniversitesi ve ilgili kurumların desteği ile yüzeyde biriken akaryakıt büyük oranda temizlendi. Kalan kısmın temizliğinin ise bu hafta tamamlanması planlandı.