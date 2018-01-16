Üretmeye ve Çalışmaya Devam Edeceğiz

Ekonomi Zirveleri’nin birçok ilde gerçekleştiğinin altını çizen Taş Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Altunalan, zirveler sonrasında çok önemli sonuçlar alındığını bildirdi.

Hamdi Altunalan, şu bilgileri verdi: “Taş Yapı 20 ülkede alt ve üst yapı çalışmaları yapıyor. Taş Yapı ve Hürriyet Gazetesi birçok ilde buna benzer etkinlikler yapmaktadır. Ben de 17 yıldır sanayinin içindeyim. Sanayicilerin dertlerini dinlerken tüm Türkiye’nin sorunlarının bunlar olduğunu biliyoruz. Taşyapı olarak temelden başlayarak Türkiye’nin zirvesine gelen bir firmayız. Taşyapı kullanılan malzemelerin en kalitesini seçer. Sadece inşaat değil, sanayi, turizm alanında ve 20 ülkede alt ve üst yapı çalışmalarını yapan Türkiye’nin önde gelen firmalarından biridir.

Hürriyet gazetesi ile birlikte yaptığımız ‘Ekonomi Zirveleri’nde sanayici ve işadamı ile başarılı sonuçlar elde etmiştik. İşinin seven insanları görmekten çok mutluyum” dedi.

Taş Yapı olarak birçok sorumlulukları bulunduğunun altını çizen Hamdi Altunalan, şöyle devam etti: “Türkiye’nin 81 ilinde genç nüfusu ve üretim iştahıyla çok önemli bir potansiyel olduğunu gözlemliyoruz. Biz de bu yüzden buradayız. Umarız hep birlikte çalışmalarımız sonucuna ulaşacaktır. Tarımdan hayvancılığa, turizmden sanayiye kadar birçok alanda Bandırma’da da fırsatlar olduğunu gözlemliyoruz. Bu ülkenin genç nüfusunun daha iyi bir Türkiye hayal ettiğini biliyoruz. Bu anlamda da iş insanlarına düşen sorumluluk çok fazla. İş dünyası olarak ülkenin ilerlemesi ve dünya ile rekabet etmesi için hepimizin elimizi taşın altına koyması lazım. Hepimizin sorumlulukları var. Türkiye’yi hep birlikte daha güzel günlere ulaştıracağız.”

Taşyapı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Altunalan, İstanbul’daki Four Winds konut projesinin de kendileri için çok önemli olduğunu dile getirerek, şunları söyledi: “Four Winds çok güzel bir lokasyonda yer alıyor. 230 konut satışı yapıyoruz. 3+1, 4+1 ve 5+1 konutlar satıyoruz. Satışlarımız çok iyi gidiyor. İstanbul’a değer katan projeler yapmaya devam ediyoruz. Burada çok önemli yatırımlarımız var” diye konuştu.