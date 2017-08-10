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    Üretim tesisleri tek tek elden geçirilecek

    AA
    10 Ağustos 2017 - 09:32Son Güncelleme : 10 Ağustos 2017 - 09:32

    Fransa Tarım Bakanı Stephane Travert, ülkedeki yumurta bazlı tüm üretim tesislerinde kontrol yapılması kararı aldıklarını açıkladı.

    BAKAN Travert, böcek ilaçlı yumurta krizi hakkında Tarım Bakanlığında bir basın toplantısı düzenleyerek son durumu değerlendirdi. Skandala dair geç bilgilendirme yaptıkları gerekçesiyle Belçika ve Hollandalı yetkililere tepki gösteren Travert, “Bu ülkelerin yetkilileri ile daha hızlı ve daha işe yarar bir iletişim geliştirme arzusunda olduğunu” kaydetti.

    Fransa genelinde krize dair iki ayrı soruşturmanın devam ettiğini bildiren Travert, tavuk yetiştirme çiftlikleri ve yumurta bazlı ürünler üreten tesislerin incelendiğini aktardı. Fransız Bakan, ilaçlı yumurtaların sadece üretim tesislerini kapsamadığı bilgisini de verdi.
    Bakan Travert’ın, Côte-d’Or bölgesine yarın yapacağı ziyareti iptal ederek, yumurta skandalı ile ilgili gelişmeleri izlemek üzere başkent Paris’te kalacağı belirtildi.

    Etiketler: Stephane Travert , yumurta krizi , Fransa
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