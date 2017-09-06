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Üreticiyi üzdü, esnafı sevindirdi

DHA
06.09.2017 - 11:55 | Son Güncelleme: 06.09.2017 - 11:55

ORDU’da fındığın kilo fiyatınınÿserbest piyasada 9 lira olması üreticilerin tepkisini çekerken, fındık toplamak için birçok şehirdenÿmemleketlerine gelen üreticiler, esnafın yüzünü güldürdü.

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu, 8 Ağustos tarihinde başlayan fındık hasadının halen devam ettiğini hatırlatarak, "Geçen yıl 15 Temmuz hain darbe girişimi nedeniyle, özellikle memur olan üreticilerimiz izinler iptal olması nedeniyle fındık hasadına gelememişti. Bu yılÿgeldiler.ÿ10 bin üzerinde fındık işçisinin de gelmesiyle kent ekonomisine ciddi katkı sağlandı" dedi.

Geçen yıla göre bu yıl fındık rekoltesinde artış olduğuna dikkat çeken Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu, fındık mevsiminin Ordu’da esnafın yüzünü güldürdüğünü söyledi. Doğu ve Güneydoğu Bölgesi illerinden bu yıl 10 binin üzerinde mevsimlik fındık işçisinin kente gelerek hasatta çalıştığını vurgulayan Başkan Akarsu, "Geçen yıl 15 Temmuz hain darbe girişimi nedeniyle gurbetçilerimizin büyük bölümü ve fındığı olan memurlarımız memleketlerine gelemediler. İzinlerin iptal olması nedeniyle geçen yıl gelemeyen memurlar bu sene fındık hasadına yoğun ilgi gösterdi. Hem gurbetçilerimizin, memurlarımızın gelmiş olması hem de yoğun şekilde mevsimlik fındık işçisinin gelmesi kent ekonomisine ciddi katkı sağladı" dedi.

Ordu’ya gelen mevsimlik fındık işçilerinde il ekonomisine ciddi katkı sağladığının altını çizen Selami Akarsu, "Fındıkta işin bir de ekonomi boyutu var. Gürcistan ve Suriye uyruklu işçiler, Doğu ve Güneydoğu’dan fındık için çalışmaya gelen mevsimlik işçiler, gurbetçilerimiz ekmeğini, sebzesini, meyvesini, çayını, şekerini, ununu buradan alıyorlar. Bu da ciddi bir piyasa ekonomisi ortaya çıkarıyor. Ordu’ya parasal olarak büyük girişi olduğunu, esnaflarımızda rahatlama olduğunu görüyoruz. ’Fındığı biz toplamıyoruz, dışarıdan gelen topluyor’ diye bakmamak lazım. Ekonomik boyutuna bakarsak Ordu’ya ciddi para girdiğini göreceğiz. Gurbetten gelenler ve fındık işçilerinin toplu alışverişi oluyor. ÿDışarıdan gelenler gelirken yiyecek getirmiyorlar. İhtiyaçlarını buradan karşılıyorlar. Ciddi boyutta ekonomik girdi var" diye konuştu.

 

 

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