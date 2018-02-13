Üreticilere dağıtılacak 300 koyun projesinin ayrıntıları belli oldu

Proje kapsamında ilk yıl 500 bin anaç koyun dağıtılacağı bilgisini veren Fakıbaba, “Her üreticimize 300 koyun verilecek. Burada öncelik köydeki üreticinin şehre gitmesini engellemek, yani şehirdeki köye döndürmek değil” diye konuştu.

Aydın’dan sonra Hürriyet ve Denizbank işbirliği ile düzenlenen ‘Tarım Zirvesi’ne Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba katıldı.

Toplantıda Kars Valisi Rahmi Doğan, Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, Hürriyet İcra Kurulu Başkanı Çağlar Göğüş, Hürriyet İcra Kurulu Üyesi ve Reklam Direktörü Zeynep Tandoğan, Hürriyet Ekonomi Müdürü Sefer Levent ve Hürriyet Gazetesi Reklam Grup Koordinatörü Gürcan Korkmaz, Hürriyet yazarları Vahap Munyar ve Noyan Doğan da yer aldı.