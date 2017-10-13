Üreticilere 420 milyon lira ödeme yaptı

Fındık alımlarını sürdüren Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) bugüne kadar 60 bin ton ürün alımı yaparken üreticilere 420 milyon lira ödemede bulundu.

TMO’dan verilen bilgiye göre, 6 Eylül’den itibaren serbest piyasaya müdahale ederek fındık alımlarına başlayan TMO, 35 günlük süre içerisinde Batı ve Doğu Karadeniz’de 44 alım noktasında 36 bin üreticiden 60 bin ton fındık satın aldı. TMO, aldığı ürün karşılığında üreticilere 420 milyon TL ödeme yaptı. TMO üreticilere önümüzdeki hafta 180 milyon TL daha ödeme yapılacağını açıkladı.

90 BİN TON FINDIK YOLDA

Bu arada TMO tarafından önümüzdeki günler için 40 bin üreticiye 90 bin ton fındık randevusu verildi. Yetkililer randevuların gerçekleşme oranının yüzde 70 civarında olduğunu belirttiler. Randevusunu öne almak isteyen üreticilerin TMO iş yerleriyle irtibata geçebileceği, böylelikle alım kapasitesinde oluşacak boşlukların telafi edilerek üreticilerin ürünlerinin kısa zamanda işlem göreceği kaydedildi.

TMO, Giresun kalite fındığı 10,50 lira, levant kalite fındığı 10 liradan alıyor.



