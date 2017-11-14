Üreticiler kividen 14,5 milyon lira kazandı

Uzunlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadeniz'de fındığın yanında ek gelir amaçlı üretimine başlanan kivinin yüz güldürmeye devam ettiğini belirtti.

Bölgede kivi hasadında sona gelindiğini ifade eden Uzunlar, hasadı tamamlayan üreticilerin ürünün büyük bölümünü il dışından gelen manavlara sattığını ve hiçbir üreticinin bu anlamda mağdur olmadığını vurguladı.

Uzunlar, bu sezon Ordu'da kivi rekoltesinin 7 bin 100 ton olarak gerçekleştiğine işaret ederek, üyelerinin, kivinin kilogramını ortalama 2 liradan sattığını aktardı.

Üreticilerin bu sezon kividen yaklaşık 14,5 milyon lira gelir elde ettiğine dikkati çeken Uzunlar, "Belki birçok üretici fındığını henüz satmadı ancak kividen gelir elde etti.

Bu para başta üreticilerimiz olmak üzere Ordu ekonomisine çok katkı sağlayacak. Bu durumdan bütün esnafımız yararlanacak. Üreticilerimiz kividen kazandığı parayla bu kışı da rahat geçirecek." dedi.

Uzunlar, kivinin her zaman üreticisine kazandırdığını dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bunun için arazisi müsait olanlara kivi yetiştirmelerini öneriyoruz. Henüz çok geç kalınmadı.

Türkiye'nin halen çok ciddi şekilde kiviye ihtiyacı var. Bu ihtiyacı biz karşılayamadığımız için İran başta olmak üzere çeşitli ülkelerden kivi ithalatı yapılıyor.

Üreticilerimiz fındığın yanında kivi de üretebilir yeter ki istesinler."

Aroma açısından değerlendirildiğinde Türkiye'de en iyi kivinin Ordu'da yetiştirildiğini belirten Uzunlar, "Bu nedenle tüccarların ilk tercihi Ordu kivisi oluyor. Hedefimiz, yürüteceğimiz çalışmayla rekoltede de birinci olmak. Bunun için de tarım il ve ilçe müdürlükleri ile çalışarak üreticilerimizi teşvik ediyoruz." diye konuştu.