Üreticiler fındık fiyatından memnun değil

Yaman, Tirebolu Ziraat Odasında gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 1,5 ay önce başlanan rekolte tespit çalışmalarının henüz tamamlanmadığını belirtti.

Külleme hastalığı nedeniyle bu yıl da rekoltede kayıplar yaşandığını savunan Yaman, "1,5 ay öncesine göre fındık rekoltesinde yine kayıp var. Fındık zaten hastalıklı, bir çotanak içerisindeki 4 veya 5 fındıktan bir tanesi hasarlı. Sezon öncesinde dillendirilen rekoltenin şu andaki rekolteyi tutmayacağını düşünüyoruz." dedi.

Yaman, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) tekrar piyasaya gireceği yönünde bir beklenti olduğunu dile getirerek, "Aldığımız duyumlar TMO'nun tekrar devreye gireceği yönünde. Üreticiyi devletin mağdur etmeyeceğini düşünüyoruz ve devletimize güveniyoruz." diye konuştu.

Üreticilerin fiyat beklentisinin 12 lira ve üstü olduğunu ifade eden Yaman, "Doğu Karadeniz yamaç bir bölge olduğu için maliyet yüksek. 10 lira üreticiyi tatmin etmiyor. Zaten külleme hastalığıyla mücadele de ek bir maliyet getiriyor. Bakanlık bununla ilgili bir maliyet hesabı yapacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

TMO'nun alım yapması halinde bu yıl belirlediği 10,50 liranın üzerinde fiyat belirlemesini temenni ettiklerini kaydeden Yaman, sözlerini şöyle tamamladı:

"Serbest piyasada fındık şu anda 9,00-9,50 liradan işlem görüyor. Şu an piyasada oluşan fındık fiyatını kabul etmiyoruz. Üreticiler dayanabildikleri yere kadar dayansın. Şu an fabrikalar boş, fındık pazara indiğinde fiyatı geri çekmiş olacaklar. Üreticilerimiz TMO'nun kararını beklesin. Tüccara düşük fiyattan vermektense bekleyip TMO'ya yüksek fiyattan vermelerini tavsiye ediyoruz."