Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Ürdün duyurdu: İsrail resmen özür diledi

    Ürdün duyurdu: İsrail resmen özür diledi

    İHA
    18.01.2018 - 22:33 | Son Güncelleme:

    Ürdün Hükümet Sözcüsü Muhammed El Momani, İsrail hükümetinin Amman Büyükelçiliğinde 2 Ürdünlü'nün öldürülmesinden dolayı resmen özür dilediğini açıkladı.

    Ürdün Hükümet Sözcüsü Muhammed El Momani devlet medyasına yaptığı açıklamada, İsrail'in Amman Büyükelçiliği binasında meydana gelen olay nedeniyle resmen özür dilediğini belirtti. Momani, İsrail Dışişleri Bakanlığının olaydan dolayı "üzüntülerini ve pişmanlıklarını" dile getirdiği bir memorandum gönderdiğini ifade etti. Momani, ayrıca İsrail’in konuyla ilgili yasal adımlar atacağını da söyledi.

    İKİ KİŞİ ÖLDÜ

    Ürdün, İsrail güvenlik görevlisine karşı yasal işlem başlatılıncaya kadar İsrail'in Amman'daki elçiliğini yeniden açmasına izin vermeyeceğini açıklamıştı.
    Temmuz 2017’de İsrailli bir güvenlik görevlisi ile elçilik binasındaki daireye mobilya monte etmek için gelen 2 Ürdünlü marangoz arasında tartışma yaşanmıştı.

    Marangozun, tornavidayla yaraladığı güvenlik görevlisinin ateş açarak karşılık verdiği, olayda bir marangozla o esnada orada bulunan büyükelçilik olarak kullanılan binanın sahibi vurulmuş ve hastanede hayatını kaybetmişlerdi.

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri