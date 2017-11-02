Urçar'dan 5 tavsiye

1- Kendinizi tanıyın: Kendi güçlü ve zayıf yanlarınızı, uzmanlık ve gelişim alanlarınızı bilin. Eğer kendinizi gerçekten iyi tanırsanız, yola beraber çıkacağınız ekibe veya kurucu ortaklık teklifi götüreceklerinize, sizi tamamlayacak, doğru profilleri ekleyebilirsiniz. Bu da hem başarılı olma, hem de yatırım alma şansınızı çok arttırır.

2- İş fikrinizi, iş planına dönüştürün: Bir süredir, alanında son derece başarılı işler yapan İTÜ Çekirdek kuluçka merkezinde vakit ayırabildiğim kadar mentörluk yapıyorum. Burada girişimcilerle yaptığım seanslarda hep yalın iş planını, sadece yapmış olmak için değil, gerçekten oluşturmanın önemini anlatmaya çalışıyorum. Düşünceler kağıda dökülmeden gerçek kaliteleri ve eksiklikleri ortaya çıkmıyor. Biz gerçekten hangi sıkıntıyı, nasıl çözüyoruz, hedef kitlemiz kim, fiyatlama stratejimiz nasıl olacak, pazara hangi kanallarla gideceğiz gibi konuları arkadaşlarınızla tekrar tekrar tartışın, önce nişan alıp, sonra ateş edin.

3- Planınızı müşteri ile test edin: Planlamayı gözden geçirmek önemli ama gerçek kazanan ve kaybedeni tabii ki piyasa belirliyor. Bunun yanıtını bulmak için ürünün tam anlamı ile hazır olmasını ve piyasaya çıkmayı beklemeyin. Mümkünse ürünün prototipi, hatta gerekirse şemaları, maketi ile aday müşterilerin karşısına çıkın. Onların gerek özellikler, gerekse fiyat ile ilgili nabzını tutun. Bu görüşmeler çıkan sonuç ekosistemdeki moda tabiri ile ‘pivot’ etmenizi, yani iş fikrini değiştirmeniz gerekiyorsa, tereddüt etmeyin.

4- Ekosistemin gücünden faydalanın: Daha gidecek çok yolu olsa da, bir süredir ülkemizde bir girişimcilik ekosistemi yeşeriyor. Kuluçka merkezleri, hızlandırıcılar, mentör grupları, melek yatırım ağları, risk sermayesi şirketleri gibi bazı piyasa aktörleri, girişimcilerin tek başına yol aldıklarında bulamayacakları aklı, deneyimi ve parayı temsil ediyorlar. Bu aktörleri iyi tanıyın, hangisinin desteğine ihtiyacınız olduğunu iyi belirleyerek bu kolektif güçten girişiminizi başarılı kılmak için mutlaka yararlanın.

5- Yatırım stratejinizi belirleyin: Değişen oranlarda da olsa, bu alemin tabiri ile her girişim kuruluş ve büyüme aşamasında nakit yakıyor. Ürünün tutulması ve büyümeye geçiş güzel ama nakit biterse girişim duvara tosluyor. Dolayısı ile hangi aşamada ne kadar ve ne tip yatırımcıdan para bulacaksınız, bunun stratejisini oluşturmanız gerekiyor.