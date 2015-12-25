Unutulmaz Yılbaşı Sofraları

Yeni yılda bizleri neler bekliyor bilinmez, ama aile ile birlikte oturulan, hikayelerin, gülüşlerin, heyecanların ve tabii ki şahane yemeklerin paylaşıldığı bir sofranın verdiği keyif, hiçbir zaman değişmeyecektir. Herkes 2016’ya da sevdikleriyle ortak bir mutluluğu paylaşarak girmek, bu güzel anları yeni yılda da yaşamak ister.



Yılbaşı gecesi bin bir emekle hazırlanan en güzel yemekler, pastalar, mezeler masaya dizilecek. Büyükler ceplerinden milli piyangolarını, çocuklar çantalarından tombalalarını çıkaracaklar. Masadaki herkesin yüzünde bir gülümseme, kalbinde yeni yılın getireceği yeni umutlar olacak. Sonunda ise hep bir ağızdan 10’dan geriye doğru saymaya başlanacak.



Evde kutlayacağınız yılbaşı gecesi için sofranızın her zamankinden daha özel ve gecenin önemini vurgulayan bir şıklıkta olması için Karaca’nın size bir kaç önerisi var.



Akıllardan kolay kazınmayacak bir yılbaşı sofrası için uygun renkleri belirlemek çok önemli.



Kırmızı, yeşil ve gold renkler konuklarınıza yılbaşı ruhunu bütünüyle hissettirecektir. Size en uygun takımı bulmak için herhangi bir Karaca mağazasına gelmeniz yeterli.







Kırmızı; Anadolu Kültürü’nde bereketi ve bolluğu temsil eden nardan gelir. Anadolu geleneklerinde evin girişinde veya içinde nar patlatmak vardır. Yere atılan nar parçalanır, taneleri dağılır. Böylece yeni yılda evimize bereket geleceğine inanılır.



Yeşil; doğayı ve baharı temsil eder. Güven ve huzur verir. Bu nedenle soframızda kullanılacak yeşil ve tonlarının, yeni yılın evlere huzur gelmesi için önemli olduğu düşünülür.



Gold; dikkat çekiciliğin ve zekanın sembolüdür. Sofranızda kullanacağınız gold renkler hem sofranızı daha şık yapar hem de daha güzel gözükmesini sağlar.



İpuçları:

1. Sofranızı kurmadan önce davetli sayısını kesinleştirmeyi ve masa düzenini davetlilere göre düzenlemeyi unutmayın. Sofranızda minik sürprizler, kumaş peçeteler, mumlar, zevkinize göre satın alabileceğiniz ya da el emeği süs ve objeler de kullanabilirsiniz.

2. Masanın ortasına koyacağınız nar, gül ve kozalaktan oluşan çiçek aranjmanı masanızı daha güzel gösterecektir. Masanızı kristal taşlar, renkli boncuklar, çam ağacı yaprakları ve tarçın çubukları gibi farklı süslerde detaylandırabilirsiniz.

3. Kırmızı elmaların üst kısmını oyarak içine yerleştireceğiniz mumlar ile yılbaşı sofranızda farklı bir aydınlatma seçeneği, kırmızı mumlarınızın yanında alternatif olacaktır.

4. Kalabalık sofralarda tercih edebileceğiniz isim kartları sayesinde konuklarınızın birbirleri ile kaynaşmasını ve daha rahat sohbet edebilmesini sağlarken aynı zamanda şık detaylar ile konuklarınızı etkileyebilirsiniz.

5. Yılbaşı sofranıza yakışacak tarçınlı çamlı bir peçeteyi tabakların ortasına yerleştirebilirsiniz.



Grace Serisi

Konuklarınızın sofraya oturduğu anda bu geceyi unutmamalarını istiyorsanız, özellikle yemek takımında bir tutam “çarpıcılığa” ihtiyacınız olacak. Tam da bu noktada Karaca’nın size özel bir önerisi daha var: Grace Serisi...



Siyah parçaları ve kırmızı detaylarıyla hem sofra trendlerini yakalayan, hem de yılbaşı havasına kendi yorumunu katan Grace ile yılbaşı sofranız çarpıcı renklerle zenginleşirken, tarzınızı da ortaya koymuş olacak.



Karaca Grace’in yaratım hikayesi de oldukça ilginç: Aşkını kuşlardan başka hiç kimseye anlatamayan bir kadından ilham alınarak hayata geçirilen Grace, hüzünlendiğimiz anların bile kolaylıkla umuda ve mutluluğa dönüşebileceğini bize anlatıyor.



Yeni umutlarımız için dört gözle beklediğimiz yeni yıl için, daha uygun bir hikaye olamazdı herhalde!



2015’in son sofrasını unutulmaz kılmak, 2016’da da enfes sofralarla misafirlerinizin aklını başından almak istiyorsanız ihtiyacınız olan tüm öneri ve ipuçları için www.seninsofran.com ‘a mutlaka bir göz atın. Mutluluğu paylaşacağımız nice yıllara...





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