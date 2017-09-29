Unuttuğu çantası fünye ile patlatıldı, üniversiteli kız çok korktu: Ben öğrenciyim hiçbir şeyi karşılayamam

Sabah 09.00 sıralarında Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü binasının da bulunduğu Karamanlı Mahallesi Dere Sokak’ta park halindeki otomobilin arkasına bırakılan çantayı fark edenler polise haber verdi. Polis ekipleri çevrede yaptıkları araştırmada çanta ve aracın sahibini bulamadı. Sokak, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Daha sonra gelen bomba imha uzmanı, Çevik Kuvvet Şubesi önüne bırakılan çantayı inceledi. Şüpheli bulunan çantanın fünye ile patlatılmasına karar verildi. Bu sırada Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde eğitim gören Sevinç Turgut gelerek çantanın kendisine ait olduğunu söyledi. Turgut, memleketinden yeni geldiğini, alışveriş için markete girerken çantayı aracın arkasına bıraktığını, çıkışta da unutarak evine gittiğini belirtti.



ARAÇTAKİ HASARI ÖDEME KORKUSU YAŞADI

Turgut’un açıklamasına rağmen çanta fünye ile patlatıldı. Çantadan saç kurutma makinesi, kıyafet, kuru üzüm ve antep fıstığı çıktı. Patlatma nedeniyle otomobilin arkasında hafif hasar oluştu.

Çantanın patlatılması nedeniyle büyük üzüntü yaşayan Sevinç Turgut, araçta oluşan hasarın da kendisine ödetilmesinin endişesini yaşadı. Turgut, "Ben sadece çantayı unuttum. Araçla hiçbir alakam yok. Araçla ilgili hiç kimse bana bir şey söylemesin. Ben öğrenciyim hiçbir şeyi karşılayamam" dedi.

Polis, "Hasarı valilik karşılar" diyerek Turgut’u teselli etti. Daha sonra gelen otomobilin sahibinin bir yakınına da araçtaki hasarın valilik tarafından karşılanacağı bildirildi.