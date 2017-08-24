MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>Unutmayın ki bir daha olmasın!

    Unutmayın ki bir daha olmasın!

    AA
    24 Ağustos 2017 - 09:41Son Güncelleme : 24 Ağustos 2017 - 09:49

    AB Komisyonunun Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ve Adaletten Sorumlu Üyesi Vera Jourova, ‘Tüm Totaliter ve Otoriter Rejimlerin Kurbanlarını Anma Günü’ dolayısıyla ortak yazılı açıklama yayınladı.

    AÇIKLAMADA, 23 Ağustos 1939’da Nazi Almanyası ile Sovyetler Birliği’nin, Avrupa kıtasının yakın tarihindeki en karanlık dönemlerin başlangıcını ifade eden Molotov-Ribbentrop Paktı’nı imzaladığı hatırlatıldı.
    Avrupa çapındaki totaliter rejimlerin, ‘halkların özgürlüklerini sınırladığı, haklarını ihlal ettiği ve milyonlarca sıradan vatandaşı bu ideolojilerinin kurbanı yaptığı’ vurgulanan açıklamada, ‘bu ideolojileri diriltmek isteyenlere karşı durmak için geçmiş korkuların hatırlanması gerektiği’ ifade edildi.

    HOŞGÖRÜSÜZLÜĞE AB’DE YER YOK
    AB’nin aşırı milliyetçiliğin reddi, insan onuru, temel haklar, hukukun üstünlüğü, demokrasi gibi ortak değerler üzerine kurulu olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
    “Aşırıcılık, milliyetçilik, yabancı düşmanlığı ve nefret Avrupa’daki konuşmalarda hala duyulabiliyor. Bu anıları canlı tutmak, sadece mağdurlara bir saygı değil, aynı zamanda bu ideolojilerin zorla reddedilebilmesi ve bu tür acımasızlıkların asla tekrar yaşanmamasını sağlamanın bir yoludur.”
    Açıklamada, aşırıcılık, hoşgörüsüzlük veya baskıya AB’de yer olmadığı vurgulandı.

    Etiketler: AB , Frans Timmermans , Vera Jourova , Nazi , Sovyetler Birliği
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri