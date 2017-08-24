Unutmayın ki bir daha olmasın!

AÇIKLAMADA, 23 Ağustos 1939’da Nazi Almanyası ile Sovyetler Birliği’nin, Avrupa kıtasının yakın tarihindeki en karanlık dönemlerin başlangıcını ifade eden Molotov-Ribbentrop Paktı’nı imzaladığı hatırlatıldı.

Avrupa çapındaki totaliter rejimlerin, ‘halkların özgürlüklerini sınırladığı, haklarını ihlal ettiği ve milyonlarca sıradan vatandaşı bu ideolojilerinin kurbanı yaptığı’ vurgulanan açıklamada, ‘bu ideolojileri diriltmek isteyenlere karşı durmak için geçmiş korkuların hatırlanması gerektiği’ ifade edildi.

HOŞGÖRÜSÜZLÜĞE AB’DE YER YOK

AB’nin aşırı milliyetçiliğin reddi, insan onuru, temel haklar, hukukun üstünlüğü, demokrasi gibi ortak değerler üzerine kurulu olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Aşırıcılık, milliyetçilik, yabancı düşmanlığı ve nefret Avrupa’daki konuşmalarda hala duyulabiliyor. Bu anıları canlı tutmak, sadece mağdurlara bir saygı değil, aynı zamanda bu ideolojilerin zorla reddedilebilmesi ve bu tür acımasızlıkların asla tekrar yaşanmamasını sağlamanın bir yoludur.”

Açıklamada, aşırıcılık, hoşgörüsüzlük veya baskıya AB’de yer olmadığı vurgulandı.