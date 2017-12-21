Unsuz, şekersiz, yağsız pratik tarifler

Günümüzde kilo vermeye çalışan, spor yapan veya temelde sağlıklı beslenmeye çalışan herkes yağ ve karbonhidrat tüketimini azaltmaya çalışıyor. Yağdan ve karbonhidratlardan uzak durmak demek ise maalesef lezzetli yemeklerden ve muhteşem tatlılardan uzak durmak anlamına geliyor. Ancak tariflerdeki birkaç malzemeyi daha sağlıklı başka malzemeler ile değiştirerek yine de lezzetli yemek ve tatlılar yapabilirsiniz. Şeker yerine kuru veya taze meyveler, buğday unu yerine badem unu veya hindistancevizi unu, katı yağlar yerine az miktarda ancak kaliteli bir zeytinyağı kullanabilirsiniz. İşte size şekersiz, unsuz ve yağsız 3 pratik tarif.





Diyet cheesecake

1,5 su bardağı önceden yıkayıp, haşlayıp, kabuklarını ayıkladığınız yulaf ezmesi, önceden sıcak suda bekletip çekirdeklerini çıkarttığınız 10 hurma, 1 yemek kaşığı hindistancevizi yağı ve çeyrek su bardağı suyu mutfak robotu yardımıyla kıvamlı bir hale gelene kadar iyice karıştırın. Hazırladığınız karşımı üzerine yağlı kağıt yerleştirdiğiniz bir kek kalıbına alıp yayın. Kullanılan kek kalıbı kelepçeli olursa piştiğinde daha kolay çıkarabilirsiniz. Cheseecake’in kek hamurunu hazırladıktan sonra dinlenmesi için bir kenara ayırın ve üzerindeki kremayı hazırlayın. 400 gram labne peyniri, 1 su bardağı süzme yoğurt, çatal yardımıyla ezip püre haline getirdiğiniz 2 orta boy muz, 2 yumurta, 2 yemek kaşığı bal, 1 yemek kaşığı mısır nişastasını derin bir kapta iyice karıştırıp çırpın. Sonra hazırladığınız ve kek kalıbına yerleştirdiğiniz hamur tabanın üzerine dökün. 150 derecede önceden ısınmış fırında 1 saat pişirin. Cheesecake piştikten sonra fırının kapağını aralayarak içinde soğuması bir süre bekletin. Böylece cheseecake çatlamaz, görselliği bozulmaz. Cheesecake soğuduktan sonra üzerine dövülmüş ceviz ve yerfıstığı ekleyerek de servis edebilirsiniz.





Fırında susamlı falafel

1 su bardağı haşlanmış nohut, yarım demet maydanoz, 1 orta boy soğan, 1 diş sarımsak, 1 çay kaşığı kimyon, yarım çay kaşığı karabiber, pulbiber ve tuzu mutfak robotu veya blender'da karıştırın. Blender kullanacaksanız soğanları, sarımsağı önce rendelerseniz daha iyi bir karışım elde edersiniz. Hazırladığınız karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartarak bunları top veya köfte haline getirin. Şekil verip sonra da susama buladığınız falafelleri fırın tepsisine dizin. Tepsiye yağlı kağıt sererseniz piştikten sonra falafellerin tabanı yapışmaz ve tepsiden alırken şekli bozulmaz. Daha sonra önceden ısıttığınız 200 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin. Falafeller piştikten sonra yanında 1 yemek kaşığı tahin, 2 yemek kaşığı yoğurt, yarım limon suyunu karıştırarak hazırladığınız sosuyla servis yapın.





Elmalı tarçınlı incirli kek

2 orta boy elmayı soyup rendeleyin. 2 yumurtanın beyazlarını ve sarılarını ayırın. Beyazlarını köpük oluncaya kadar mikser ile çırpıp bir kenara alın. Yumurta sarıları, sıcak suda bekletip yumuşattığınız sonrada ince kıydığınız 10 adet kuru incir, 1 çay bardağı süt, 1 paket kabartma tozu, 2 tatlı kaşığı tarçın, çok az rendelenmiş muskat ve 1 yemek kaşığı zeytinyağını mutfak robotu veya blender'da çekin. Bu karışıma 1 çay bardağı kinoa unu, 2 adet dövülmüş ceviz ekleyin ve iyice karıştırın. Son olarak çırptığınız yumurta beyazlarını da azar azar ekleyip yavaşça karıştırarak karışımı tamamlayın. Bu karışımı kek kalıbına alıp önceden ısıtılmış 180 derecedeki fırında en az 40 dakika olmak üzere üstü kızarana kadar pişirin.

BİR DE ÇOK SAĞLIKLI VE LEZZETLİ VİDEOLU TARİFİMİZ VAR

Pofuduk Yılbaşı Ağacı