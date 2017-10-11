Ünlülerin 'zehir' torbacısı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu merkezli uyuşturucu satan torbacı çetesi ile ilgili istihbarat aldı. Bilgiler üzerine teknik ve fiziki takip başlatıldı. Yapılan uzun soluklu takibin ardından 27 Eylül 2017 günü eş zamanlı operasyon düzenlendi. 12 torbacı gözaltına alındı. Emniyette sorguları tamamlanan 12 torbacıdan 10’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Yapılan takipte torbacı çetesinin ünlü isimlerin adreslerine ve eğlendikleri mekanlara uyuşturucu servisi yapıkları ortaya çıktı. Evlilik programına katılan Ü.H’nin eğlendiği gece kulübüne uyuşturucu istediği, torbacının da götürdüğü tespit edildi. Manken Y.G., Diyetisyen C.T. ve kitabevi sahibi, yazar T.B.’na da uyuşturucu servisi yaptıkları saptandı.

Ünlü isimler gözaltına alınarak emniyette ifadeleri alındı. Sadece kullanıcı olduklarını söyledikleri öne sürülen ünlü isimler ifadelerinin ardından uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılarak serbest bırakıldı.