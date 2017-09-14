Ünlülerin otomobili haczedildi

Araça otelin açılışına katılan ve misafir olarak gelen sinema sanatçısı Monica Belluci ve dünyaca ünlü şarkıcı Shakira’nın da aralarında bulunduğu birçok ünlü

isme tahsis edilmişti.

Borçları nedeniyle 2015 yılında icradan satılan, Mardan Palace Otel’in ardından şimdi de Rolls-Royce marka otomobile icra yolu ile el konuldu.

465 bin lira alacağı karşılığı icra takibi başlatan bir tur şirketinin avukatı Ferda Perihan, Antalya 4. İcra Müdürlüğü aracılığıyla önceki gün otele giderek icra işlemlerine başladı. Otelin parkında bulunan otomobil, memurlar aracılığı ile haczedilerek Antalya’da bir otoparka çekildi. Borç ödenmediği takdirde ünlüleri taşıyan Rolls-Royce açık artırma usulü ile icradan satılacak.





