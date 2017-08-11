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    Ünlülerin kemancısının şüpheli ölümü

    İHA
    11 Ağustos 2017 - 09:35Son Güncelleme : 11 Ağustos 2017 - 09:35

    İstanbul Beyoğlu’nda bir dönem ünlülerin kemancılığını da yapan müzisyen Ahmet Çolakçalar evinde ölü bulundu. Çolakçalar'ın ölüm nedeni araştırılıyor.

    Olay, Beyoğlu, Devşirmeler sokakta akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Ahmet Çolakçalar(53)çalıştığı müzikholden geç saatte evine geldi. Evinde bir süre dinlendikten sonra yere yığılarak bayıldı. Oğlu M.Çolakçalar babasının evine gelerek kapıyı defalarca çalmasına rağmen açan olmadı. Kapıyı kırarak içeriye giren M.Çolakçalar babasını yerde harekesiz halde görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri incelemeleri ardından Ahmet Çolakçaların hayatını kaybettiğini belirledi.

    Ünlülerin kemancısının şüpheli ölümüÜnlü isimlerle aynı sahneyi paylaştı

    Olay yeri inceleme ekiplerinde ev ve apartman çevresine güvenlik şeridi çekerek çalışmalarını sürdürdü. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Çolakçalar’ın cesedi Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Ahmet Çolakçalar’ın bir dönem Hakan Taşıyan, Ferdi Tayfur başta olmak üzere birçok sanatçının kemancılığını yaptığı ve aynı sahneyi paylaştıkları öğrenildi. Çolakçalar'ın ölüm nedeni araştırılıyor.

    Ünlülerin kemancısının şüpheli ölümü

    Etiketler: Ahmet Çolakçalar , kemancı , Hakan Taşıyan , Ferdi Tayfur , Beyoğlu
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