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    Ünlülerin kemancısı Ahmet Çomakçalar'ın ölümünde sır perdesi!

    Hürriyet Haber
    12 Ağustos 2017 - 06:50Son Güncelleme : 12 Ağustos 2017 - 06:50

    Ferdi Tayfur, Hakan Taşıyan gibi sanatçılarla sahne alan keman sanatçısı Ahmet Çomakçalar, önceki gece evinde ölü bulundu. İncelemede banyoda bir miktar bonzai ele geçirildi. Çomakçalar’ın ölümünün bonzaiye bağlı olup olmadığı otopsinin ardından belli olacak.

     

    Habertürk Gazetesi'nden Yusuf Doğan'ın haberine göre Çomakçalar, önceki gece çalıştığı müzikholden İstanbul Beyoğlu’ndaki evine döndü.eşi ve çocukları bir haftadır tatilde olduğu için yalnız kalan Çomakçalar’ın kapısını sabah saatlerinde önce komşuları çaldı, açan olmadı. Babasını arayan oğlu da ulaşamayınca akşam üzeri evine gitti. Yine yanıt alamayınca oğlu kapıyı kırarak eve girdi ve babasını banyoda hareketsiz halde buldu. Hemen sağlık ekiplerine ve polise haber verildi. Çomakçalar’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

    Ünlülerin kemancısı Ahmet Çomakçaların ölümünde sır perdesiBANYODA BONZAİ

    Olay yeri inceleme ekipleri ev ve apartman çevresine güvenlik şeridi çekerek çalışma yaptı. İncelemede banyoda bir miktar bonzai bulundu. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Çomakçalar’ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Çomakçalar’ın ölümünün bonzaiye bağlı olup olmadığı otopsinin ardından belli olacak.

    Ünlülerin kemancısının şüpheli ölümüÜnlülerin kemancısının şüpheli ölümü

    Etiketler: Ahmet Çomakçalar , kemancı , bonzai
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