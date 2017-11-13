Ünlülerin en doğal halleri

Günümüzde gençlerin çoğunun ünlü isimleri model olarak gördüğü bir gerçek. Sosyal medyanın yaygınlaşması gençlerin ünlülerle iletişim kurmasına olanak sağlasa da builetişim genellikle tek yönlü. Gençler ünlülerin fotoğraflarını beğenerek, onların paylaşımlarına yorum yaparak hayranlıklarını dile getiriyor. Kimisi onları taklit ediyor, kimisi onların yaşantısına özeniyor. Bu etkileşim, “Ünlü-Ünsüz Uyumu”nun çıkış noktası olmuş. Türk ve Fransız ünlülerin fotoğraflarını bir araya getiren sergide, “Ünlüler bizden farklı mı?” sorusuna yanıt aranıyor. Projeye destek veren isimlerin portre fotoğrafları Türkiye’den sonra 2018 yılında Uluslararası Montpellier Festivali kapsamında Fransa’da sergilenecek.Hem Türkiye’de hem de Avrupa’da düzenlenecek sergi ünlü algısına yeni bir bakış açısı getirirken iki ülke arasındaki kültür alışverişine de katkıda bulunuyor. Projenin görsel basım sponsorluğunu ise cilt sağlığına doğal alternatifler sunan Bioderma üstlenmiş.



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Fotoğraf Sanatçısı Rodolphe Gonzalez dünyaca ünlü Fransız markası Channel için çalışmakta. Aynı zamanda Beyoncé ve Rihanna’nın da fotoğrafçısı. Ünlülerin fotoğraflarını çekerken hiçbir yapay ışık kaynağı kullanmayan Gonzalez onları en doğal halleriyle fotoğraflamış. Usta fotoğrafçıya çekimler sırasında liseli öğrenciler yardım etmiş. Aynı zamanda ünlülere soru sorma imkânı bulan liseliler onları yakından tanıma şansını yakalamış. Sergiden hareketle, Psychologies dergisi projeye katkıda bulunan ünlülere ve liseli öğrencilere yönelttiği sorularla gençlerin neden ünlü olmak istediğini araştırıyor. “Ünlülük” kavramını anlamak, ünlülerin en doğal fotoğraflarına bakmak ve onları oldukları gibi görmeniz için 25 Kasım’a kadar vaktiniz var. Son olarak, sergi herkese açık ve ücretsiz!