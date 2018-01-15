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Ünlülerin çıplak görüntülerini yayan iCloud hacker'larına ceza

Hürriyet Haber
15.01.2018 - 09:33 | Son Güncelleme:

iCloud hackerları, ünlülerin fotoğraflarını sızdırarak Apple ve Hollywood dünyası için oldukça sıkıntılı bir süreç yaşanmasına neden olmuştu. Fappening olarak isimlendiren bu olay, Apple‘ın hacklendiği dedikodularına dahi neden olmuştu.

FBI tarafından yapılan operasyonlar sonucunda yakalanan hackerlardan dördüncü ve sonuncusu geçtiğimiz günlerde suçunu itiraf etti. 26 yaşındaki George Garofano, bir süredir bilgisayar korsanlığı yaptığı gerekçesiyle gözaltındaydı.

shiftdelete'in haberine göre George Garofano, 5 yıllık hapis cezasına çarptırılırken, diğer hackerlardan Edward Majerczyk 9 ay, Ryan Collins ise 18 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hackerlardan bir diğeri olan Emilio Herrera‘nın ise cezası önümüzdeki ay içerisinde netleşecek.

Etiketler: icloud , hack , hacker , güvenlik
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