Ünlülerin 2017’deki 4 sosyal medya skandalı

Kim Kardashian
Kim Kardashian geçtiğimiz Ağustos ayında kızıyla birlikte Interview Magazine’in Eylül sayısı için Jackie Kennedy’den esinlenilmiş bir poz verdi ve bu pozu Twitter’dan yayınladı. Ancak 37 yaşındaki reality starının bu çıkışını herkes çok sevmedi. Kendisini geleceğin first lady’si gibi görse de siyahi bir çok insan kendisinin ve kızının ten renginden dolayı utandığını ima eden bu fotoğrafla büyük bir hata yaptığını söyledi. Kompleksli olduğu söylentileri Twitter’ı uzun süre meşgul etti.
Gigi Hadid
Gigi Hadid bu skandalından sonra Çin hükümeti tarafından yasaklandı ve Şangay’da gerçekleşecek Victoria’s Secret Şovu’na katılamadı. 22 yaşındaki model yayınladığı bir Instagran videosunda elinde Buddha’ya benzeyen bir kurabiyeyi tuttu ve yüzüne yaklaştırıp gözlerini kısarak çekik gözlü taklidi yaptı. Bunu gören insanlar ise ırkçı olduğu yorumlarıyla tepki gösterdi ve iş yasaklara kadar uzandı.
Rihanna
Rihanna’nın geçtiğimiz yıl konuşulacak çok olayı oldu. Özellikle aldığı kilolar nedeniyle bayağı bir eleştiri yağmuruna tutuldu. Ancak Barbados’da gerçekleşen Crop Over Festivali’ne katılan ünlü şarkıcı sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla herkesin dalga konusu oldu. Çünkü sanatçının paylaştığı fotoğrafta fazladan bir parmak daha vardı. Evet, Rihanna Photoshop’un azizliğine uğramıştı.
Kris Jenner
Jenner Ailesi’nin 62 yaşındaki annesi Kris Jenner Haziran ayında yararlı bulduğu bir çayın reklamını yapmak için sosyal medya hesaplarından bir fotoğraf yayınladı. Bir spor merkezinde ince görünümüyle süzülen Kris’in takipçileri fotoğraftaki Photoshop gerçeğini ortaya çıkarmak konusunda zaman kaybetmedi. Daha ince bir görüntü için fotoğrafla oynanmıştı ve kol altında bulanık bir alan kalmıştı. Ünlülerin 2017 yılından aldıkları ders Photoshop’un aceleye gelmemesi gerekliliğiydi.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün