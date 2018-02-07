Haberler>Kelebek Magazin>Hayat Haberleri>Ünlülerin 2017’deki 4 sosyal medya skandalı

Ünlülerin 2017’deki 4 sosyal medya skandalı

Ünlülerin hayatlarını izlemek hepimize keyif veriyor. Hele de isimleri bir sosyal medya skandalına karıştığında ortalık iyice şenleniyor. Sosyal medyanın linç kültürü ve söz konusu ünlüye ulaşmanın kolaylığı bir araya geldiğinde gündem çılgına dönüyor. İşte geçtiğimiz yıl ünlüleri terleten sosyal medya skandalları.

Doğan BURDA
07.02.2018 - 11:36 | Son Güncelleme :

Kim Kardashian

Kim Kardashian geçtiğimiz Ağustos ayında kızıyla birlikte Interview Magazine’in Eylül sayısı için Jackie Kennedy’den esinlenilmiş bir poz verdi ve bu pozu Twitter’dan yayınladı. Ancak 37 yaşındaki reality starının bu çıkışını herkes çok sevmedi. Kendisini geleceğin first lady’si gibi görse de siyahi bir çok insan kendisinin ve kızının ten renginden dolayı utandığını ima eden bu fotoğrafla büyük bir hata yaptığını söyledi. Kompleksli olduğu söylentileri Twitter’ı uzun süre meşgul etti.

Ünlülerin 2017’deki 4 sosyal medya skandalı

 Gigi Hadid

Gigi Hadid bu skandalından sonra Çin hükümeti tarafından yasaklandı ve Şangay’da gerçekleşecek Victoria’s Secret Şovu’na katılamadı. 22 yaşındaki model yayınladığı bir Instagran videosunda elinde Buddha’ya benzeyen bir kurabiyeyi tuttu ve yüzüne yaklaştırıp gözlerini kısarak çekik gözlü taklidi yaptı. Bunu gören insanlar ise ırkçı olduğu yorumlarıyla tepki gösterdi ve iş yasaklara kadar uzandı.

Ünlülerin 2017’deki 4 sosyal medya skandalı

 Rihanna

Rihanna’nın geçtiğimiz yıl konuşulacak çok olayı oldu. Özellikle aldığı kilolar nedeniyle bayağı bir eleştiri yağmuruna tutuldu. Ancak Barbados’da gerçekleşen Crop Over Festivali’ne katılan ünlü şarkıcı sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla herkesin dalga konusu oldu. Çünkü sanatçının paylaştığı fotoğrafta fazladan bir parmak daha vardı. Evet, Rihanna Photoshop’un azizliğine uğramıştı.

Ünlülerin 2017’deki 4 sosyal medya skandalı

 Kris Jenner

Jenner Ailesi’nin 62 yaşındaki annesi Kris Jenner Haziran ayında yararlı bulduğu bir çayın reklamını yapmak için sosyal medya hesaplarından bir fotoğraf yayınladı. Bir spor merkezinde ince görünümüyle süzülen Kris’in takipçileri fotoğraftaki Photoshop gerçeğini ortaya çıkarmak konusunda zaman kaybetmedi. Daha ince bir görüntü için fotoğrafla oynanmıştı ve kol altında bulanık bir alan kalmıştı. Ünlülerin 2017 yılından aldıkları ders Photoshop’un aceleye gelmemesi gerekliliğiydi.

Ünlülerin 2017’deki 4 sosyal medya skandalı

 

Etiketler: Kim Kardashian , Gigi Hadid , Rihanna
﻿

EN ÇOK OKUNANLAR

    Koç Burcu
    21 Mart - 20 Nisan

    Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün

    Boğa Burcu
    21 Nisan - 20 Mayıs

    Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün

    İkizler Burcu
    21 Mayıs - 20 Haziran

    Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün

    Yengeç Burcu
    21 Haziran - 22 Temmuz

    Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün

    Aslan Burcu
    23 Temmuz - 23 Ağustos

    Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün

    Başak Burcu
    24 Ağustos - 23 Eylül

    Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün

    Terazi Burcu
    24 Eylül - 23 Ekim

    Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün

    Akrep Burcu
    24 Ekim - 22 Kasım

    Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün

    Yay Burcu
    23 Kasım - 21 Aralık

    Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün

    Oğlak Burcu
    22 Aralık - 20 Ocak

    Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün

    Kova Burcu
    21 Ocak - 18 Şubat

    Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün

    Balık Burcu
    19 Şubat - 20 Mart

    Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün

    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri