Ünlülerin 2017’deki 4 sosyal medya skandalı

Kim Kardashian

Kim Kardashian geçtiğimiz Ağustos ayında kızıyla birlikte Interview Magazine’in Eylül sayısı için Jackie Kennedy’den esinlenilmiş bir poz verdi ve bu pozu Twitter’dan yayınladı. Ancak 37 yaşındaki reality starının bu çıkışını herkes çok sevmedi. Kendisini geleceğin first lady’si gibi görse de siyahi bir çok insan kendisinin ve kızının ten renginden dolayı utandığını ima eden bu fotoğrafla büyük bir hata yaptığını söyledi. Kompleksli olduğu söylentileri Twitter’ı uzun süre meşgul etti.

Gigi Hadid

Gigi Hadid bu skandalından sonra Çin hükümeti tarafından yasaklandı ve Şangay’da gerçekleşecek Victoria’s Secret Şovu’na katılamadı. 22 yaşındaki model yayınladığı bir Instagran videosunda elinde Buddha’ya benzeyen bir kurabiyeyi tuttu ve yüzüne yaklaştırıp gözlerini kısarak çekik gözlü taklidi yaptı. Bunu gören insanlar ise ırkçı olduğu yorumlarıyla tepki gösterdi ve iş yasaklara kadar uzandı.

Rihanna

Rihanna’nın geçtiğimiz yıl konuşulacak çok olayı oldu. Özellikle aldığı kilolar nedeniyle bayağı bir eleştiri yağmuruna tutuldu. Ancak Barbados’da gerçekleşen Crop Over Festivali’ne katılan ünlü şarkıcı sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla herkesin dalga konusu oldu. Çünkü sanatçının paylaştığı fotoğrafta fazladan bir parmak daha vardı. Evet, Rihanna Photoshop’un azizliğine uğramıştı.

Kris Jenner

Jenner Ailesi’nin 62 yaşındaki annesi Kris Jenner Haziran ayında yararlı bulduğu bir çayın reklamını yapmak için sosyal medya hesaplarından bir fotoğraf yayınladı. Bir spor merkezinde ince görünümüyle süzülen Kris’in takipçileri fotoğraftaki Photoshop gerçeğini ortaya çıkarmak konusunda zaman kaybetmedi. Daha ince bir görüntü için fotoğrafla oynanmıştı ve kol altında bulanık bir alan kalmıştı. Ünlülerin 2017 yılından aldıkları ders Photoshop’un aceleye gelmemesi gerekliliğiydi.