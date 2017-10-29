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    Ünlülere yasa dışı bahis sitesi şoku

    Hürriyet Haber
    29.10.2017 - 10:08 | Son Güncelleme:

    Yurt dışı kaynaklı yasa dışı bahis sitelerinin reklam filmlerinde yer alan ünlüler hakkında soruşturma başlatıldı. 'Cicişler' olarak ünlenen Esra ve Ceyda Ersoy, Pascal Nouma ile Nuri Alço'nun ifadesine başvuruldu.

    Habertürk gazetesinden Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamu kurum ye kuruluşlarıyla vatandaşları milyonlarca lira zarara uğratan yasa dışı bahis sitelerini takibe aldı.

    Soruşturmada, vatandaşların milyonlarca lira para kaybetmesine neden olan bahis sitelerinin Twitter, Instagram, Facebook ve YouTube gibi sosyal medya üzerinden reklam verdikleri ve bu reklamlarda ünlü isimleri oynattıkları belirlendi. Siber polisi, yasa dışı bahis sitelerinin reklam filmlerinde "Cicişler" olarak ünlenen Esra ve Ceyda Ersoy kardesler, sinema oyuncusu Nuri Alto, eski Beşiktaşlı futbolcu Pascal Olivier Nouma ve internet fenomeni olan izzet Salti'nin oynadığını tespit etti.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla haklarında soruşturma başlatılan isimlerden Nuri Alço, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde, eski Beşiktaşlı futbolcu Pascal Nouma savcılıkta ifade verdi. İzzet Salti ile Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin ise henüz ifade vermedikleri öğrenildi.

    Etiketler: bahis sitesi , Operasyon
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