Ünlülerden eğitime destek

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bünyesinde işitme implantı takılan çocukların işitme eğitimlerine 1 yıllık fon sağlanması amacıyla Selda Topal ve Züleyha Özgül'ün öncülüğünde düzenlenen, ‘Çocuklara Göz Kulak Oluyoruz’ kampanyasına spor, sanat ve iş dünyasından ünlü isimler destek verdi.

İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vakfı himayelerinde gerçekleştirilen gecede burs sağlanan çocuklar, akademisyenler, bağışçılar ve kampanyaya destek veren sanatçılar bir araya geldi.

Rektör Prof. Dr. Mahmut Ak ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Ahmet Ataş, kampanyayı başlatan Selda Topal ve Züleyha Özgül ile tüm bağışçılara teşekkür etti. Bağışçılara ve geceye destek veren sanatçılara teşekkür plaketi verildi.



Etkinliğe aralarında Deniz Çakır, Deniz Akkaya, Eda-Metin Özülkü, Erhan Yazıcıoğlu, Fırat Tanış, Wilma Elles, Nilgün Belgün, Naz Elmas, Selvi-Bülent Serttaş, Hande-Erdinç Acar, Gülnur Güneş, Zeynep Kartal, Sevinç Erbulak, Arzu Kunt, Hande Pekcan, Zeynep Toker, Gülbin Simitçioğlu, Yıldırım Mayruk, Levon Kordonciyan, Emine Ün, Tolga Karakaş, Ayşe Azizoğlu, Gurur Aydoğan, Ogün Kaptanoğlu, Saruhan Hünel, Nilay Cafer, Ebru Erbaş, Mert Kılıç, Aslıhan

Güner, Deha Bilimlier ve Hazan Salman'ın bulunduğu çok sayıda tanınmış isim katıldı.

Fenerbahçeli milli futbolcu Mehmet Topal ve eşi Selda Topal, futbolcu Robin van Persie ve eşi Bushra van Persie, Ahmet Çalık, futbolcu Nuri Şahin ve eşi Tuba Şahin, Özgül Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Özgül ile eşi Züleyha Özgül, Zeynep Kartal, Fazlı Kutmangil, Hande Acar ve Erdinç Acar, Gökçe Sürmeli, Öznur Yakın ve Murat Özyeğin en büyük destekçiler olarak plakete layık görüldü.

Ömer Faruk Özgül, İşitme Engelli Çocuk Eğitim Merkezi'ne desteğinin yanı sıra, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Servisi'ndeki sedyelerin yenilenmesi için bağış yaptı.

Eda ve Metin Özülkü'nün konser verdiği gecede oyuncu Deniz Çakır, İstanbul Üniversitesi mezunu oyuncu Fırat Tanış ve oyuncu Nilgün Belgün de sahneye çıktı.