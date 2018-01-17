Ünlüler rollerine nasıl hazırlanıyorlar?

Natalie Portman

Sizce, ünlü oyuncu Natalie Portman'ın sevilen filmi Black Swan için yaptığı hazırlıklar ne kadar sürdü? Portman, bu süreci tek bir cümleyle şu şekilde özetliyor: "Gerçekten öleceğimi düşündüğüm bazı geceler vardı." Darren Aronofsky'nin zihinsel olarak dengesiz bir balerinle ilgili gerilim filminin baş yıldızı, rolüne hazırlanmak için bir yıl boyunca günde 5 saat bale dersi aldı ve dans etti. Bu sürecin sonunda ünlü oyuncu tam 20 kilo verdiğini gördü. Aynı şekilde yardımcı başrol Mila Kunis de buna benzer yorucu bir rutine katlanmak zorunda kaldı.

Angelina Jolie

Angelina Jolie, sadece fiziksel olarak zorlayıcı rolleri kabul etmekle kalmıyor; aynı zamanda o rolleri özel olarak arıyor ve daha da zora sokmanın yollarını araştırıyor. Tomb Raider: Cradle of Life filminin yönetmeni, ünlü oyuncunun bu film için yeni beceriler edindiğini ve yeni savaş teknikleri öğrendiğini söylüyor. Başarılı oyuncu Jolie, açıkça kendini bu tarz roller için zorlamaktan keyif alıyor. Çünkü kendisi, bu filmden yedi yıl sonra rol aldığı Salt filmi için yine zor bir eğitim sürecinden geçmiş.

Jennifer Lawrence

Lawrence, Hunger Games serisindeki rolü için fiziksel durumunu maksimum hale getirdi ve yaptığı antrenmanlarla hayatta kalma becerileri kazandı. Lawrence'nin 6 hafta süren yoğun antrenman programı, aksiyon filmleri için özel olarak hazırlanmış çeşitli kardiyo egzersizleri içeriyordu. Daha da önemlisi Lawrence, bu rolü için profesyonel olarak ok atmayı öğrenmek zorunda kaldı. Aktrise antrenman rutini sorulduğunda ise, bu soruyu "Kaya tırmanışı, ağaç tırmanışı, koşu, savaş antrenmanları" gibi olağandışı aktivitelerle cevapladı.

Zoe Saldana

Zoe Saldana, gerçek yüzü ve vücudu ile hiç ekranda görünmemiş olsa da, Avatar'daki Neytiri performansı için çok ağır bir eğitim programı uyguladı. Ünlü aktris rolü için okçuluk, dövüş sanatları ve at barınağı yapmayı öğrenmekle kalmadı; aynı zamanda filmdeki kurgusal dili de öğrenmek zorunda kaldı. Bu role hazırlanmak, Saldana'nın toplamda 18 ayını aldı.

Uma Thurman

Uma Thurman, Quentin Tarantino'nun Kill Bill ikilemesindeki The Bride'ın çocukluğunu oynamak için kung fu, kılıç dövüşü, bıçak atma, bıçak dövüşü, el ele savaş, Japonca konuşma dersleri gibi pek çok eğitim aldı. Ünlü oyuncu, bu efsanevi rol için, üç ay boyunca sabah 9'dan gece 5'e kadar ve haftada 5 gün eğitim almak zorundaydı.