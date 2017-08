Ünlüler bu derste buluşacak

Ünlüler, öğrenciler buluşacak ve deneyimlerini ‘İletişim Oyunları’ dersinde paylaşacak. Altınbaş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yer alan Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi yüksek lisans programında "İletişim Oyunları" dersi verilecek. Üniversitenin İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. A. Ercan Gegez, bölümde öğrencilerin karşılaşacağı sürprizleri ve edineceği kazanımları anlattı ve şunları söyledi:

"Başka hiçbir yüksek lisans programında rastlayamayacağınız bir program yarattık. Programa özgü bir sınıf dizayn ettik. Öğrenciler içeri girdiğinde ’Biz bu sınıfta ne yapacağız’ diyecekleri bir sınıf yaratmak istedik. Bu bağlamda da nöro pazarlama dersimiz var, fotoğraflarla pazarlama analizi diye bir dersimiz var. Bu derste hem fotoğrafçılığı öğretiyoruz hem de öğrencilerin çektikleri fotoğraflardan da pazarlama analizleri yaptırıyoruz. Bunun dışında stratejik marka yönetimi gibi rekabet analizi gibi pek çok dersi veriyoruz. Bir de çok ünlü, alan ile ilgili iş adamlarından o dersi veriyor olacağız. Burada da en önemli ağır toplarımızdan biri de Game Kudra İletişim Oyunları dersimiz. Game Kudra ile bir iş birliği anlaşması yaptık. Onlar da bize bu konuda yardımcı oldular. Pazarlama iletişimi konusunda Türkiye’de herhalde böyle bir ders görülmemiştir."

HER AY BİR ÜNLÜ ÖĞRENCİLERLE BULUŞACAK

Gelecekteki meslektaşları için deneyim ortamı sunmayı hedeflediklerini belirten Game Kudra İletişim Topluluğu’nun kurucusu Esra Baykal Güçlü, birçok farklı alanda iletişim danışmanlığı hizmeti verdiklerini belirtti ve ders içeriği hakkında bilgi verdi:

"İstiyoruz ki gelecekteki meslektaşlarımız, bizlerin edindiği kıymetli deneyimleri, Altınbaş Üniversitesi çatısı altında hem akademik hem de deneyimsel anlamda bir füzyon halinde alabilsin ve sektöre girdiklerinde çok daha deneyimli, çok daha verimli bir iş hayatına girebilsinler. Bu sınıf çok farklı bir sınıf olacak. Bu sınıf, öğrenciler her derse girdiklerinde ’Acaba şimdi kim geliyor, acaba şimdi ne olacak?’ diyecekler. 24 haftalık bir programımız var. Her hafta bir programı işleyeceğiz. İlk hafta stratejik planlamadan bahsedeceğiz ama stratejik planlamanın hangi alanlarda, ne kadar farklı noktalarda, gençlere nasıl bir yol açtığını hayatlarında nasıl faydalı olduğunu, farklı disiplinler içinde anlatacağız. Her ayın sonunda mutlaka bir ünlümüz veya ilgili sektörde çok kıymetli, değerli bir isme yer vereceğiz."

NÖRO PAZARLAMA DA ÖĞRETİLECEK

Son yıllarda Türkiye’de de adı duyulmaya başlanan, Avrupa ve Amerika’da ise daha uzun yıllardır kullanılan nöro pazarlama kavramı da yüksek lisans programında verilecek derslerden bir tanesi. Nöro pazarlamayı ve derslerde nasıl işleneceğini anlatan Prof. Dr. Gegez sözlerine şöyle devam etti: "Nöro pazarlama son trendlerden bir tanesi. İnsanların anketlere verdikleri cevapların beyana dayalı olduğu ve bu beyana dayalı cevaplardan da bazen yanlış sonuçların çıktığı görülebiliyor. Nöro pazarlama beyin dalgaları üzerinde çalışmalar yaparak insanların cevaplama anındaki beyin hareketlerini inceleyen bir yöntem. Bunun da bir takım dezavantajları var. Tek başına uygulanan bir yöntem değil ama pazarlamada biz giderek anket, deney, gözlem ve nöro pazarlama çalışmalarını bir arada kullanmaya başladık. Nöro pazarlama bu anlamda çok önemli derslerden bir tanesi."