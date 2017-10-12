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    Ünlü yönetmenin spor otomobilini çaldılar... Kızlara laf atarken yakalandılar

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    12.10.2017 - 12:16 | Son Güncelleme:

    İstanbul’da, çok sayıda hırsızlık kaydı olan üç otomobil hırsızı, ünlü yönetmen Hasan Tolga Pulat’a ait çaldıkları BMW Z3 spor otomobille Avcılar sahilinde kızlara laf atınca Asayiş Şube Oto-Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

    Şişli’de oturan ünlü yönetmen Hasan Tolga Pulat’ın evine giren üç hırsız BMW Z3’ün anahtarını aldı. Evden çıkan hırsızlar lüks spor otomobile binerek kayıplara karıştı.

    Pulat’ın başvurusu üzerine Asayiş Şube Oto-Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Bürodan bir ekip Avcılar sahilde saha çalışması yaparken, spor bir otomobile binen gençlerin sahilde yürüyen kızlara laf attığını fark etti.

    Ünlü yönetmenin spor otomobilini çaldılar... Kızlara laf atarken yakalandılar

    Durumundan şüphelenilen aracın plakası incelendi. Aracın bir gün önce Şişli’den çalınan Pulat’a ait spor araç olduğu belirlendi. Ekip aracı durdurdu.

    Araç içindeki 20 hırsızlık suçundan kaydı bulunan Ümit Aslan,(18) 22 hırsızlık olayından emniyette kaydı çıkan S.D,(20) B.D(19) ve yaşı küçük A.Y’yi gözaltına aldı.

    Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Ümit Aslan tutuklanırken, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Lüks otomobil Yönetmen Pulat’a teslim edildi. Pulat, kısa sürede otomobilinin bulunması nedeniyle polise teşekkür etti.

    Etiketler: Hasan Tolga Pulat , BMW , hırsızlık
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